疫情指揮中心宣布27日起防疫警戒「降級不解封」，導致各縣市出現一國多制現象。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，所謂降級不解封，就是指揮官陳時中因為時間到了，頂不住社會經濟的崩盤危機，才做出這種決策，把責任丟給地方政府自行負責，講白了就是「降級不負責」。

近期在YouTube頻道開設新直播節目「董事長開講」的美麗島電子報董事長吳子嘉，今在節目中指出，指揮中心宣布疫情警戒從三級降到二級，結果光是六都就不同調，這項決策顯然像個笑話。

吳子嘉說，陳時中雖然頂著指揮官的名義，但每次遇到重要的大事，經常是不敢承擔責任。就像買疫苗，過去這段時間指揮中心感覺上好像做了很多，但就結果來看，到底做了什麼事情？唯一具體的最大進展，竟然是解除對台積電、鴻海、慈濟的管制，結果企業、團體果然就立刻採購到1500萬劑德國BNT疫苗。

對於疫情的控制，吳子嘉說，就目前來看，只要病毒進入社區，就注定遠永不會離開，就算疫苗施打率達到百分之百，但病毒也是會潛伏在各角落，一有機會就會跑出來，「這是面對疫情爆發後該有的基本觀念，請問陳時中有告訴我們答案嗎？蘇貞昌除了戴粉紅可愛口罩，有告訴你什麼時候可以大膽、放心的生活了嗎？」

吳子嘉強調，政府原先採購了505萬劑莫德納疫苗，結果現在只到貨115萬劑，還差了390萬劑沒到，結果現在又說買了3600萬劑，準備明年、後年到貨，「390萬劑還沒來就說又有3600萬，還要你等到明後年，這什麼啊，莊孝維嗎！」

吳子嘉說，從疫苗採購到疫情宣布降級，陳時中好像做了很多，但其實重要的事幾乎是沒做；現在之所以要降級，純粹是因為時間到了，繼續拖下去民間經濟將面臨崩盤危機，他實在承受不了這樣的壓力，就乾脆宣布降級不解封，但講白了這就是「降級不負責」，一旦真的出問題，就有把責任推給地方政府的空間。