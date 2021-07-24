美國「有線電視新聞網」（CNN）24日報導，緬因州緝毒局（Maine Drug Enforcement Agency）幹員先前在攔檢可疑車輛後，查獲被壓成塊狀並灑上咖啡渣、包在蛋糕包裝紙內的大塊古柯鹼；緬因州緝毒局表示，這批毒品在街頭上的價值可能高達20萬美元（約新台幣560萬元）。

根據報導，緬因州緝毒局接獲線報，有販毒前科的25歲男子塞德諾（John Cedeno），將和33歲的女性柯克蘭（Chelsy Cochran）一同將毒品運至緬因州；因此與該州警方合作展開搜尋，並於20日在I-295州際公路上，攔下由柯克蘭駕駛、準備進入緬因州加德納（Gardiner）的奧迪（Audi）汽車。

緬因州警方的K9（警犬）單位對這輛車進行搜查後，發現在後車廂中，有4磅（約1.81公斤）被壓成塊狀，並包在蛋糕包裝紙內的古柯鹼，還有可能是販毒所得的1900美元（約新台幣5.3萬元）現金；這批毒品被認為是打算於該州康乃別克郡（Kennebec）和索麥塞郡（Somerset）銷售，在街頭上的價值可能高達20萬美元。

緬因州緝毒局告訴CNN，這些毒品上還灑了咖啡渣，試圖掩蓋古柯鹼特有的氣味。該單位研判，這些古柯鹼可能就是以這副模樣偷渡進入美國，將與其他部門聯繫，確認是否有類似的發現，以進一步追查這批毒品的來源。

兩名嫌犯目前被關押於康乃別克郡的監獄中，被控加重販運W級毒品，為該州的一級重罪；緬因州緝毒局指出，若兩人被定罪，最高可能面臨20年有期徒刑。