中華隊楊勇緯壓制法國對手成功闖進金牌戰，勝利剎那他興奮地握拳。（季志翔攝）

2017年世大運比賽中，楊勇緯遭對手以關節技壓制而落敗，賽後受訪時他一度落淚，但也堅定表示「一定會繼續努力」，並在歷經數年後在東京奧運上奪下銀牌，他的奮鬥經歷也令不少人為之動容。（莊旻靜攝）

我國男子柔道60公斤級選手楊勇緯決賽時不敵地主日本選手高藤直壽，拿下銀牌，替我國代表隊拿下本屆奧運首面獎牌，更是台灣柔道史上首面奧運獎牌，不少人也回想起楊勇緯2017年在世大運落敗後表明會繼續奮戰時的場景，並不禁為之動容。立委高金素梅也指出，這次的東奧代表團，有11位選手是這個計畫培育的原住民族運動人才，楊勇緯正是其中之一。

楊勇緯在24日晚間6點半左右，出戰在里約奧運奪下銅牌的日本好手高藤直壽，金牌戰每分每秒都影響比賽勝負，在雙方纏鬥許久甚至拖到延長賽，楊勇緯因犯規次數飲恨，最終敗給高藤直壽，本屆奧運最終拿下柔道男子60公斤級銀牌；名次確定後，楊勇緯也掉下男兒淚，更為中華隊摘下本屆第一枚獎牌。

楊勇緯摘下柔道銀牌，締造台灣奧運紀錄，令許多人為之瘋狂，大家也都紛紛送上祝賀，但其實他的奧運銀牌之路，一路走來，也是十分艱辛，早在2017年世大運時，楊勇緯就代表中華隊出賽，並一路挺進四強，但在爭搶銅牌時落敗，賽後他一度落淚，但也堅定表示「一定會繼續努力」。世大運結束後，楊勇緯也代表中華隊出征亞運，並在柔道男子60公斤級銅牌戰力退對手北韓勝出。

對於楊勇緯在2020年東京奧運的亮眼表現，無黨籍原住民立委高金素梅24日深夜在臉書上發文表示，民國101年開始，他要求教育部成立「培育優秀原住民族學校運動人00才計畫」，開始培育學校裡的優秀原住民族運動人才。

高金素梅指出，這次的東奧代表團當中，有11位選手是這個計畫培育的原住民族運動人才，而在奧運開始的第一攤，就有兩位原住民族選手奪標，分別是楊勇緯以及出身鄒族、拿下女子舉重49公斤量級第四名的方菀靈。同時，高金素梅也在臉書上PO出這次參加奧運比賽的原住民選手名單。

高金素梅指出，這次東京奧運的代表團中，有11位選手是「培育優秀原住民族學校運動人才計畫」所培育的原住民族運動人才，在柔道比賽奪銀的楊勇緯正是其中之一。(圖 翻攝自高金素梅臉書)

網友們也留言回應高金素梅，「感謝原住民為中華民國爭光」、「感謝原住民健兒，你們太棒了」、「感謝原住民，更感謝委員多年來用心的付出，讓中華台北揚名國際」。