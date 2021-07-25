美國總統拜登力推數兆美元的基建計畫，但由於所需費用過於龐大，因此也引來市場關注，是否會對整體經濟產生影響，金融巨鱷索羅斯的戰友、傳奇基金經理人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）警告，這是他職業生涯中所見過最大的泡沫，拜登數兆美元的支出可能會經濟造成毀滅性的打擊。

拜登目前力求推進兩項法案，其一為1.2兆美元的基礎建設計畫，其二為高達3.5兆美元的支出計畫，旨在醫療保健、育兒照護等，兩者總計所需非用驚人，使美國長期經濟計畫規模上看4兆美元。

朱肯米勒接受《MSNBC》採訪時示警，民主黨的基礎建設計畫，最終將貧窮的美國民眾造成傷害，美國經濟已經經歷了最強勁的V型復甦，但這種復甦卻是美國經濟大蕭條花10年才達成的水準；但現在問題是，美國國會在經濟復甦後，投入數兆美元的支出，導致通膨不斷飆升，企業又無法雇用一些低薪的勞動力，這些都是刺激經濟的發酵所催生的。

朱肯米勒指出，過去百年內，許多大規模的經濟危機都是資產泡沫和通貨膨脹所促成，「通膨是窮人無法承受，但又無可避免的稅務」。

朱肯米勒表示，「如果我是星際大戰裡面的反派，想摧毀美國經濟，就會在已經火熱的經濟中，編列大筆預算，導致泡沫出現和通膨高漲」，很不幸的，現在兩個都有，泡沫更是他職業生涯中見過規模最大的。

朱肯米勒所言的泡沫，並不僅指股市，加密貨幣和房市也都將面臨同樣的問題，「就像人們吃了糖後產生的愉悅感一樣，通膨飆升，隨後經濟崩潰」。

但朱肯米勒也坦言，他也支持基建中如改善一些偏鄉的高速基礎建設，但他認為民主黨似乎操之過急，應該先暫停該法案後再做評估，在目前的情況，任何的支出都是問題。