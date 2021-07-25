新北市一名胡姓男子與女子小瑜（化名）同為某大學研究所助理，但胡男卻屢次對小瑜動手動腳，舉凡捏屁股、擁抱等，還曾傳訊，「屁屁很好摸ㄛ」、「ㄢㄢ約ㄆ（砲）嗎」等，小瑜忍無可忍憤而提告求償精神撫慰金。新北地院審理後，判要賠20萬。案件仍在上訴中。

判決書指出，小瑜主張與胡男僅為同事關係，兩人都很喜歡貓咪，因此經常會在校園中共同餵養流浪貓，但胡男卻屢次對她毛手毛腳，出言騷擾，即便她表達不願意，胡男仍不罷手，也長期傳送猥褻的訊息給她，使得她承受大量精神壓力，遂提告求償精神撫慰金近100萬元。

胡男辯稱，小瑜曾表明是同性戀，曾有交往10年以上的女朋友，所以他向來將小瑜看待是男性；雖他曾以手輕碰過小瑜，但那僅是他對同性的打招呼方式，並沒有性騷擾之意。胡男聲稱，他於2018年間傳送訊息中的「打ㄆ」並無打砲的意思，小瑜對此詞的解釋只是其一廂情願的看法。

新北地院法官勘驗小瑜所提交與胡男的對話紀錄，發現胡男曾於2018年至2019年間多次傳送鹹濕的騷擾訊息，包括，「屁屁很好摸ㄛ」、「你的屁屁很好ㄇ」、「ㄢㄢ約ㄆ嗎」、「小心我ㄍ爆你ㄛ」、「所以可以跟你約ㄆㄇ」、「我幹Ｏ你」、「那要ㄩ身體來報答我了嗎？」、「要來跟我蕉（交）流ㄇ」、「我幹死你ㄛ」等語。

法官認定上述言語可證明胡男有不當觸摸小瑜身體的性騷擾行為，考量雙方經濟能力以及胡男犯後的態度等，判胡男要賠20萬元。可上訴。

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