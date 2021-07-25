從紐約、倫敦到香港，線上拍賣會在新冠疫情影響下已逐漸成熟，為藏家所接受。

7月，台灣最大拍賣公司羅芙奧，也迎來了第一場純線上、非實體拍賣會的考驗，與之共享盛宴！

新冠疫情影響百業，3級警戒下，台灣最大拍賣公司羅芙奧（Ravenel）也被迫取消在5星級酒店舉行的拍賣預展與拍賣會。過往，收藏家悠閒地與藏友交流，與專家面對面探究藝術品的饗宴，已然消失，取而代之的，是全球各個拍賣重鎮去年曾經面臨的難關：拍賣線上化的挑戰。

原本，羅芙奧擬在6月於台北萬豪酒店舉行拍賣預展，但受到瞬間來襲的本土疫情影響，不但延期至7月中旬才在尊彩藝術中心舉行，且現場無茶飲供應，藏家抵達後也行色匆匆，與昔日爆棚的預展人氣相比，都讓拍賣專家為成績捏了把冷汗。

過往實體拍賣會裡，藏家舉牌對戰的激烈場景也全然消失，拍賣廳則改至三立電視台攝影棚。想競投作品的買家，若非透過登記電話競投，就是得預先寫下投標金額的書面標，或是透過網路標，這對熟悉現場拍賣會的台灣拍賣界，是第一次全新的體驗。

輕井澤「30年侍」 成交價三六四萬破紀錄

但，成績斐然！

7月16日，首先登場的葡萄酒佳釀專場，勃根地酒王DRC的酒款Domaine de la Romanée-Conti Assortment 2010，成交價199萬元；威士忌專場，麥卡倫、山崎與輕井澤酒款全數成交。其中，象徵麥卡倫六大支柱的MacallanLalique璀璨系列MacallanLalique 57 Years Old Decanter成交價達三二九萬元；MacallanLalique 60 Years Old Decanter為二三五萬元；MacallanLalique 62 Years Old Decanter為258萬元。至於輕井澤10瓶一組的「三十年侍」，成交價更破紀錄達364萬元。疫情下，好酒很貴。

而羅芙奧最核心的拍賣專場，現、當代藝術更是超越去年秋拍成績。去年秋拍的現、當代兩大專場，合計成交額4.46億元，今春兩大專場合計達5.2億元，成長12％。

回頭來看，全球3大拍賣城市在去年疫情爆發後，紐約、倫敦完全取消實體拍賣會，改採線上，香港則視疫情反覆的狀況，有的採純線上，有的僅開放有限人數入場拍賣會，全球收藏家參訪預展、競投作品的生態，也與以往大不相同。但，經過近1年半的操兵，顯然愈來愈多收藏家已習慣於線上看展，透過電子圖錄、作品PDF檔、影音檔案，從手機上認真端詳心儀作品的各種狀態。

其中，現、當代藝術品在線上交易尤其吃香，當代藝術家只要在世，幾乎沒有作品真偽問題，可以透過藝術家工作室認證、拍賣公司查證檢視作品。藝術家已作古的現代藝術經典，則往往是傳承有序，禁得起推敲的作品，有信譽的拍賣公司才會徵集，因此，藏家可以放心挑選作品。

相對的，若是古代、近現代書畫與中國古董，藏家往往希望經過親眼鑑定、上手把玩、確認作品狀態才競投，因此，疫情影響下的各家拍賣公司成績，就以現、當代藝術品領域一枝獨秀。尤其，從美股到台股紛紛大漲的效應，讓原本財富就居於金字塔頂端的收藏家，許多藏家的財富不受疫情影響反而上升，資金流入藝市，同步拉抬了拍賣會成績。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1283期)

《今周刊》(第1283期)

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康；酒後不開車，安全有保障！