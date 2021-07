從紐約、倫敦到香港,線上拍賣會在新冠疫情影響下已逐漸成熟,為藏家所接受。

7月,台灣最大拍賣公司羅芙奧,也迎來了第一場純線上、非實體拍賣會的考驗,與之共享盛宴!

新冠疫情影響百業,3級警戒下,台灣最大拍賣公司羅芙奧(Ravenel)也被迫取消在5星級酒店舉行的拍賣預展與拍賣會。過往,收藏家悠閒地與藏友交流,與專家面對面探究藝術品的饗宴,已然消失,取而代之的,是全球各個拍賣重鎮去年曾經面臨的難關:拍賣線上化的挑戰。

原本,羅芙奧擬在6月於台北萬豪酒店舉行拍賣預展,但受到瞬間來襲的本土疫情影響,不但延期至7月中旬才在尊彩藝術中心舉行,且現場無茶飲供應,藏家抵達後也行色匆匆,與昔日爆棚的預展人氣相比,都讓拍賣專家為成績捏了把冷汗。

過往實體拍賣會裡,藏家舉牌對戰的激烈場景也全然消失,拍賣廳則改至三立電視台攝影棚。想競投作品的買家,若非透過登記電話競投,就是得預先寫下投標金額的書面標,或是透過網路標,這對熟悉現場拍賣會的台灣拍賣界,是第一次全新的體驗。

輕井澤「30年侍」 成交價三六四萬破紀錄

但,成績斐然!

7月16日,首先登場的葡萄酒佳釀專場,勃根地酒王DRC的酒款Domaine de la Romanée-Conti Assortment 2010,成交價199萬元;威士忌專場,麥卡倫、山崎與輕井澤酒款全數成交。其中,象徵麥卡倫六大支柱的MacallanLalique璀璨系列MacallanLalique 57 Years Old Decanter成交價達三二九萬元;MacallanLalique 60 Years Old Decanter為二三五萬元;MacallanLalique 62 Years Old Decanter為258萬元。至於輕井澤10瓶一組的「三十年侍」,成交價更破紀錄達364萬元。疫情下,好酒很貴。

而羅芙奧最核心的拍賣專場,現、當代藝術更是超越去年秋拍成績。去年秋拍的現、當代兩大專場,合計成交額4.46億元,今春兩大專場合計達5.2億元,成長12%。

回頭來看,全球3大拍賣城市在去年疫情爆發後,紐約、倫敦完全取消實體拍賣會,改採線上,香港則視疫情反覆的狀況,有的採純線上,有的僅開放有限人數入場拍賣會,全球收藏家參訪預展、競投作品的生態,也與以往大不相同。但,經過近1年半的操兵,顯然愈來愈多收藏家已習慣於線上看展,透過電子圖錄、作品PDF檔、影音檔案,從手機上認真端詳心儀作品的各種狀態。

其中,現、當代藝術品在線上交易尤其吃香,當代藝術家只要在世,幾乎沒有作品真偽問題,可以透過藝術家工作室認證、拍賣公司查證檢視作品。藝術家已作古的現代藝術經典,則往往是傳承有序,禁得起推敲的作品,有信譽的拍賣公司才會徵集,因此,藏家可以放心挑選作品。

相對的,若是古代、近現代書畫與中國古董,藏家往往希望經過親眼鑑定、上手把玩、確認作品狀態才競投,因此,疫情影響下的各家拍賣公司成績,就以現、當代藝術品領域一枝獨秀。尤其,從美股到台股紛紛大漲的效應,讓原本財富就居於金字塔頂端的收藏家,許多藏家的財富不受疫情影響反而上升,資金流入藝市,同步拉抬了拍賣會成績。

