加權指數一度衝上歷史新高的一八○三四．一九點，且是以貨櫃航運為首的傳產、金控雙雄的金融，加上久違的龍頭台積電領軍科技股，似有三強鼎立之勢，可惜台積電法說會內容不如市場預期，超級貨櫃周失靈，加上美國大指數回檔，法人轉為賣超，指數退至月線以下尋找支撐，然櫃檯指數相對強勢。

三大法人同站賣方

道瓊指數於三五○○○點前近關情怯，S&P 500、Nasdaq與費城半導體指數則是創高後拉回，基本上都還是屬於正常能量釋放，疫情對於股市基本已無重大影響；而後必須繼續觀察的兩大重點，一是通貨膨脹率是否如聯準會所預期，僅是暫時性狀況，二是雖延續寬鬆貨幣政策，何時會開始收縮購買資產規模。

近日下跌股市將矛頭指向公債殖利率下滑，十年期公債跌至逼近一．一％，搭配Delta變種病毒，不過漲多拉回是正常現象，只是需要個理由解釋。公債殖利率上漲時，如果股市上漲是經濟成長樂觀，然若下跌則是擔憂通膨升溫，而當公債殖利率下跌，股市上漲是資金成本降低，倘若下跌則為經濟成長趨緩。

台灣近期疫情已明顯降溫，疫苗覆蓋率也逐步拉升，縱然內需市場仍是警鈴大作，不過股市表現頗為亮眼，加權指數除了萬八達標之外，今年乃至近三年漲幅皆高居全球前段班，且從去年至今，外資賣超金額已超過一兆元，可見台商資金回流，搭配內資大戶、新血加入威力驚人，櫃檯指數亦同享資金行情。

三大法人於現貨市場中，最挺台股的莫過於投信，不過自六月起，已出現由買轉賣，七月則再擴大至超過百億元，當中包含了換股與布局，而盤面當沖比重仍是相對位居高檔，加上台積電法說不如預期，對半導體乃至部分電子類股都會帶來一定程度的壓力，短期資金持續於運輸與鋼鐵等景氣循環類股尋找機會。

不鏽鋼族群人氣旺

受到國際股市、資金排擠、台積電法說與雜音影響，大型電子權值股短線相對不易有太大空間，不過資金仍鎖定特定族群尋找機會，例如ＩＣ設計、ＭＣＵ、第三代半導體、汽車電子，以及第二季獲利亮眼、下半年展望仍佳的公司，傳產類股除了運輸股外，可留意鋼鐵股，近期成交金額占比若大於八％，多屬攻擊走勢。

貨櫃三雄依舊是盤面最大人氣焦點，雖皆已進入市值前二○強，不過所帶來的影響性，遠高於對指數直接的漲跌，盤面氛圍與信心連動性相當高。雖被稱為超級航運周，法說會與股東會接連登場，不過基本面的好大概沒人不知道，但是對於第四季乃至於明年能有多好，卻仍有疑慮，股價近期皆跌破月線，波動的重點在於籌碼。

鋼鐵的主角由鋼材轉向不鏽鋼，根據統計，全球不鏽鋼以三○○系列最高，占比七成甚至更高，以三○四不鏽鋼為例，包含十八％鉻與八％鎳，鉻使不鏽鋼具有防蝕功能，含量越高、耐蝕性越佳，鎳雖然占比不到十％，卻占成本約當五成，主要性能為焊接性、韌性、成形性、耐蝕性、高溫性能與外觀光澤。

近期國際鎳價衝高至每噸一．九萬美元後拉回，守穩一八○○○美元之上的相對高檔，而擁有全球四成鉻礦市占率的南非，發生暴動與搶劫事件，且波及錳礦與鉻礦出口，台股相關公司如華新、燁興、大成鋼、彰源、新鋼、允強、唐榮、燁聯等。

大國鋼主要銷售扣件產品，為全美最大工業扣件產品進口配銷通路商，首季毛利率與營益率跳升至三六．○四％、十八．九五％，獲利成長達到一．六九倍，第二季在六月創高帶動下，營收五二．三億元、年增三七％，隨價格走揚、需求成長，及處分大成鋼股票獲利逾二．二億元，獲利成長可期。

捷敏獲利可望創高

三大法人近期皆站在賣方，不過當中不少呈現土洋對作，如外資買超第一名的開發金，卻也是投信賣超的第一名，其他站在相反方向的還包含旺宏、台塑、聯強、中信金、仁寶、欣興、光寶科、和碩、景碩、友達等。

而同買較具規模如金像電、台達電、億光、第一金、國巨、奇力新、南電、宏捷科、台郡、合晶、新唐等，同賣有群創、廣達、東鋼、技嘉、華航、國泰金、微星等。

功率半導體封測廠捷敏ＫＹ，受惠於ＩＤＭ廠及中國客戶需求強勁，手機快充MOSFET、家電ＩＧＢＴ與５Ｇ基地台功率元件出貨量增，封測產能吃緊，上半年僅二月因農曆年而停頓，餘下五個月營收接連創下歷史新高，即第二季與上半年營收為史高，且根據MOSFET廠說法，需求將會持續延伸至下半年。

由於封測產能吃緊，產能必須提前敲定，因此亦可能再延燒至明年上半年，捷敏因應訂單需求持續積極擴產，其中合肥三廠預計第四季完工。在第一季獲利年增逾五成、ＥＰＳ一．五三元，加上營收穩步擴增的基礎上，第二季獲利可望持續向上挑戰，法人預估今年全年將挑戰歷史新高，ＥＰＳ可上看七～八元。

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