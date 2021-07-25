蝦紅素可不只拿來護眼，還有很多不同的應用。因為其抗氧化、抗發炎的功能，已經被證實對皮膚、心血管、神經有保護作用，甚至能對抗新冠肺炎。

●蝦紅素可以對抗新冠肺炎？研究推論能降低肺部發炎

蝦紅素是一種脂溶性的抗氧化營養素，又稱蝦青素、藻紅素，存在於紅球藻類和海洋生物體內，一般熟知蝦紅素的功效是對抗眼部疲勞，而在新冠肺炎肆虐之際，科學家看中它的抗氧化效果，發現可能可以降低新冠肺炎對身體的危害。

一篇2020年發表在《生物醫學與藥物療法（Biomedicine & Pharmacotherapy）》期刊的研究，研究員塔盧達（Jayanta Talukdar）指出，蝦紅素能抑制發炎物質NF-kB的活化信號，進一步降低細胞免疫風暴的風險和肺部發炎的程度。

聯新國際醫療、聯新營養總營養師呂美寶則指出，從相關資料和推論都指出蝦紅素在對抗新冠肺炎有正面效益，但目前都還只是推論、沒有相關的人體或動物研究，要對抗新冠肺炎要吃多少、吃多久，都還不清楚，未來還需要更多研究。

中國醫藥大學新藥開發研究所近期針對蝦紅素做了體外實驗。該研究所副教授陳曄指出，目前已知維生素C能抑制新冠病毒，而研究發現，同為抗氧化劑的蝦紅素能抑制新冠病毒Mpro繁殖酵素、降低傳染力，效果比維生素C還好，「近來因為製造方式日新月異，蝦紅素取得愈來愈方便，因此相關的體內研究會持續進行。」

和維生素C相比，蝦紅素抑制新冠病毒繁殖的效果更好，且濃度愈高效果愈好。(圖片來源 / 中國醫藥大學新藥開發研究副教授陳曄提供）

●皮膚、血管都用得到 蝦紅素的3大好處

1.改善斑點及皺紋

蝦紅素可以延緩皮膚老化，降低紫外線對細胞的傷害。在人體實驗中，每天吃2～12毫克蝦紅素（大多數研究為6克），可以減少皺紋、增加皮膚彈性和潤澤度。

在2017年一項隨機分配、雙盲、安慰劑控制的試驗（double-blind placebo-controlled trials）中，65名女性試驗者，隨機分成3組：每天吃6毫克、12毫克和安慰劑。16週之後，安慰劑組的皺紋和皮膚潤澤度大幅下降，另外兩組都能改善皮膚問題，而每日12毫克的效果更為顯著。該研究刊登在《臨床生化及營養（journal of clinical biochemistry and nutrition）》期刊中。

主要研究員富永久美（Kumi Tominaga）指出，該實驗是在日本8月～12月之間，受試者同時也受到紫外線、乾冷等等環境影響，如此更顯示，蝦紅素的抗氧化效果，可以延緩皮膚老化、減少環境對皮膚的傷害。

研究證實，蝦紅素抗氧化效果可能有維持血管健康、降膽固醇的好處。(圖片來源 / Shutterstock）

2.照顧血管、維持心臟健康

→許多研究證實，蝦紅素的抗氧化功能可以維持血管健康：

改善高血壓：2018年一份刊登在《亞太臨床營養（Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition）》期刊研究證實，每天吃8毫克蝦紅素，可以改善第2型糖尿病人的血糖和血壓。該研究表示，糖尿病患者常同時有高血壓和高血糖問題，因此未來可考慮將蝦紅素當作另一種輔助治療。

→調整膽固醇：一項由東京慈惠會醫科大學附屬柏醫院（Jikei University Kashiwa Hospital）執行的綜合型研究，找了61沒有糖尿病、肥胖和高血壓問題、介於25～60歲的人，隨機分配安慰劑或每日6、12、18毫克的蝦紅素為期12週，結果發現，每日食用12毫克能同時降低三酸甘油酯和增加高密度膽固醇（好膽固醇）。

→幫助血流順暢：日本北海道大學研究發現，每天吃12毫克蝦紅素、持續4週後，使用雷射散斑流動圖（laser speckle flowgraphy）檢視，發現在沒有副作用之下，血流速得以提升。

3.保護腦神經、改善認知功能

老化後可能造成認知功能衰退甚至失智症，蝦紅素可能有保護的效果。蝦紅素能幫助身體合成腦源性神經營養因子（BDNF）。BDNF是種蛋白質，會調節神經介質傳導、參與神經元生長、分化及重塑，維持細胞健康，體內較高的BDNF和降低失智症風險有關。

此外已經有許多研究發現，蝦紅素可以預防氧化損傷、改善認知功能。日本順天堂大學曾找來96位健康和因為老化而出現記憶力衰退的人，每天給予12毫克蝦紅素、持續12週後，實驗前後都進行CogHealth battery 的測驗（選擇反應、工作記憶、注意力等等測試），結果發現實驗後測驗成績都顯著提升，且沒有副作用。

美國知名的非營利醫學研究機構桑福德・伯納姆・普里比斯（Sanford Burnham Prebys）研究院研究員葛瑞明（Beth Grimmig）也指出，已經有許多研究證據顯示，蝦紅素可能可以延緩老化造成的認知障礙，對因病而產生的神經退化症狀也有緩解的效果。