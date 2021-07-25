薄荷是西式料理中常見的食材，國內最新研究發現，薄荷還可抑制新冠肺炎病毒活性，專家建議，防疫警戒降級之後，民眾應盡可能保持室內空氣流通，加強空氣交換，並在陽台多多種植薄荷。

台大醫院在「疫情微解封後的環境防疫與通風換氣」視訊線上記者會中，副院長高嘉宏表示，疫情期間，民眾應該讓室內通風換氣，以東京奧運為例，之所以不開放觀眾入場，正是考量室內防疫、通風換氣如沒做好，就會增加感染風險。

行政院宣布7月27日起疫情警戒降級，從3級降至2級，高嘉宏提醒，餐廳、健身房業者務必注意室內的通風換氣狀況，減少染疫風險。

台大醫院環境及職業醫學部主任蘇大成表示，氣溶膠傳播為新冠病毒重要的傳染途徑，美國研究發現，即使使用隔板和保持社交距離，仍無法有效降低傳染風險，必須搭配通風環境和安裝排風扇，才能減少染疫機率。

開空調、冷氣，看似有通風效果，但只是同樣的空氣在空間內不斷循環，台大公衛學院副教授陳佳堃表示，如果空氣中存有病毒，反而增加傳染風險，建議餐飲業者加裝排風扇、二氧化碳監測器。

如果二氧化碳濃度超過800ppm，就代表空氣不流通，增加感染風險，建議以二氧化碳濃度濃度作為調整室內容留人數的重要參考依據，建議消費者至餐廳內用時，停留時間不要超過半小時。

至於一般家庭，蘇大成建議，民眾應該盡快打開門窗，讓室內自然通風，也可安裝二氧化碳監測器，以監測室內空氣品質，或是使用空氣清淨機，來維持室內空氣品質。

防疫警戒降級之後，民眾應盡可能保持室內空氣流通，加強空氣交換，可考慮在陽台種植薄荷，有助淨化空氣。(示意圖/本報系資料照片 陳麒全攝）

研究發現，傳統用來清涼解熱的薄荷也具有抗病毒效果，降低毒性，是否能夠有效抑制新冠病毒，雖仍是未知數，但建議民眾在窗台、陽台栽植幾盆薄荷，除了美觀之外，也能降低PM2.5危害。