不少情侶都會透過婚前同居的方式來試婚，藉此觀察雙方的價值觀與生活習慣，不過有些人卻只是貪圖方便？搜狐網命理專欄點名，金牛座、雙魚座、摩羯座的人總是以很荒謬的理由與另一半同居，令人啼笑皆非。

▍第三名：金牛座

金牛座是一個很會精打細算的人，他們天生有理財天分，還很擅長開源節流，通常他們會選擇與另一半同居，都是為了節省開銷。他們認為，雙方若能一起分擔租金、水電、生活費，或許還能租到更大更舒適的房子，所以他們往往會在手頭吃緊的時候選擇同居，藉此避免浪費。

▍第二名：雙魚座

雙魚座是一個浪漫主義者，一旦談了戀愛就會一頭熱深陷其中，眼中就只有對方，此時，只要另一半使出甜言蜜語的攻勢，要求他們同居，不論有沒有錢租房子，雙魚座都會立刻答應，還會認為這是一件很浪漫的事情。

▍第一名：摩羯座

摩羯座的人是出了名的工作狂，習慣把自己的時間放在打拚事業上，他們從來不會浪費精力，只願意做有意義的事情。正因沒有太多時間陪另一半出去玩，所以他們會選擇直接同居，透過朝夕相處來讓另一半安心，避免發生多餘的爭吵。