日本1名國中一年級的12歲男童Haru（化名），從小學5年級時，拿著父親給的100萬日元（折合新台幣約25萬），嘗試學習投資股票，並在小學畢業時，憑100萬日元的本金，獲利10倍達1000萬日元（折合新台幣約250萬），即便目前升上國中一年級，仍在課堂上使用智慧型手機操盤，且成績並未因此而下滑，反而還位列前茅。

《週刊文春》報導，Haru在小學5年級時，拿到父親給的100萬日元，初嘗股票投資，每天早上5點起床，簡略的瀏覽股市，通勤、吃飯，以及回到家也都不時的會關注，甚至連上課時也會偷看，他坦言，「排球部、補習班的活動都很忙，每天只睡4個小時左右，這很艱難，但也是一種充實的疲憊」。

Haru談及他的小學生活，「小學時，我是學生會會長，補習班和社團活動也都很忙，跟同儕也有很多互動，但周遭沒有朋友在投資股票」，雖然學校禁止攜帶手機，但由於他坐在教室後排，因此經常在課堂期間偷使用手機進行股票交易。

儘管Haru時常於課堂上使用手機進行交易，但卻一點也不影響他的成績，從小學就已經接觸高中課程，小學的程度相對容易許多，目前國一的他，成績也一直保持在全年級前5名的位置。

此外，Haru對未來也有規劃，「我計畫高中畢業時前往美國留學1年，目標是就讀UCLA（加州大學洛杉磯分校）或MIT（麻省理工學院），國內就會選擇京都大學或東京大學的，且希望能進入摩根士丹利等外國金融機構上班」。