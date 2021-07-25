國民黨立委蔣萬安。(取自蔣萬安臉書)

世界最高運動殿堂奧運展開後，不少政治人物都在臉書替台灣選手們加油，國民黨立委蔣萬安日前在臉書更秀出一段健身影片，並說「這一次場館裡聽不到觀眾的加油喝采，因此每一位選手都更需要大家的鼓勵和關注，讓我們一起在螢幕前為中華隊應援集氣」。這段影片引起不少網友討論，更釣出前立委顏寬恒現身留言。

蔣萬安23日在臉書貼文指出，這次我們有68位選手參賽，是史上最多的一次，期待大家都能過關斬將成功奪牌，力拚好成績，加油，然而，這一次場館裡聽不到觀眾的加油喝采，因此每一位選手都更需要大家的鼓勵和關注，他呼籲大家一起在螢幕前為中華隊應援集氣，做選手最堅強的後盾。

蔣萬安更透露，看著選手們在運動場上的精采表現，是不是燃燒起你血液裡的運動魂了呢？他跟好朋友顏寬恒仍然不間斷地在加強自己的體能，因為有健康的身體才能抵禦病毒的侵襲，呼籲大家別當沙發馬鈴薯，大家動起來。他更附上一段自己健身的影片，體格引發網友關注。

貼文曝光後，顏寬恒也現身留言表示，「中華隊加油！！！萬安肌肉好大塊！」蔣萬安則回應，「會怕了吧」。有不少網友則說，「好溫馨的對話」、「顏寬恒你也可以」、「顏寬恒加油練」。