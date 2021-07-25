變種病毒肆虐全球，對經濟復甦造成隱憂，投資人對金融市場的擔憂也隨之增加，不過有專家認為，變種病毒對疫苗施打率較高的國家影響不大，衝擊也較小，因此對未來經濟情勢保持樂觀態度，投資人應該保持投資行為。

CNN報導，對於接下來的市場走勢，信安環球投資公司首席策略師夏爾Seema Shah表示，「疫苗是有效的，如果病例增加但住院率仍然很低，那麼政府的解封政策將會持續，而投資人該做的就是保持投資。」

不過她也認為，投資人應該要保持靈活性，以確保能對市場變化做出反應，畢竟，標普500指數已經從2020年3月的低點幾乎成長接近一倍，且並不是所有的股票或產業都能一直保持強勢。

Seema Shah說：「科技巨頭FAANG 或其他大型科技股都有機會繼續上漲，主要是因為許多股票擁有強烈的獲利趨勢及大量的現金。」

資產管理公司Robeco策略師Peter van der Welle則表示，「儘管近期消費者的信心下降，但仍有許多數據看好，消費者支出和零售業績繼續成長。」

知名分析師Phil Orlando說：「如果你是一名長期投資者，請利用這種波動性，持續買進你喜歡的公司，我們喜歡對經濟敏感的行業，例如銀行、金融、工業、零售商或能源股都可能會捲土重來。」