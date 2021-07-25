台灣選手征戰東京奧運，選手搭經濟艙、官員卻搭乘商務艙事件，引起輿論撻伐，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等政府高層罕見數度道歉。中興大學教授袁鶴齡表示，蔡政府還有多項爭議未妥適處理，綠營選擇性回應民意，民怨長期累積，政黨聲望崩盤風險攀升。比如民進黨選擇性回應年輕族群，成年族群會存有很多疑惑，民進黨若不解開這些疑惑，絕對會影響到大眾政黨支持的傾向，這才是民進黨的未爆彈。

袁鶴齡接受香港媒體《中評社》專訪時表示，蔡英文政府高層數度為經濟艙事件道歉止血，顯然此事引起年輕族群的負面觀感，純粹是為選票考量。但蔡政府還有多項爭議未妥適處理，綠營選擇性回應民意，民怨長期累積，政黨聲望崩盤風險攀升。

袁鶴齡認為，從府院三巨頭蔡英文、副總統賴清德、蘇貞昌在奧運選手爭議事件危機處理來看，第一時間都出面道歉。整體看來，處置作為明快，這也是蔡政府近來回應民意最為迅速的一次，實在罕見。關鍵因素，當然就是考量年輕族群的選票，所以蔡英文罕見在第一時間出來道歉。

袁鶴齡表示，蔡政府目前針對單一事件的處理，短期內是有做出適當處置，但除了奧運代表團事件之外，包括航空機組員檢疫3+11事件、高端疫苗緊急使用授權（EUA）審查爭議等，民進黨若都用短期經營的方法來應對，長期累積下來就會出現大問題，因為這是選擇性回應民意，民眾都看在眼裡。

袁鶴齡接著表示，民進黨選擇性回應年輕族群，但對這些要打疫苗的成年族群而言，很可能就會打到高端疫苗，他們心中會存有很多的疑惑，這些疑惑，民進黨若不解開，絕對會影響到大眾政黨支持的傾向，這才是民進黨的未爆彈。