23歲柔道型男楊勇緯在本屆東京奧運一戰成名，以初生之犢不畏虎之姿，勇闖柔道男子60公斤級金牌戰，面對日本高藤直壽，楊勇緯延長賽被判3次指導落敗，獲得銀牌。楊勇緯為中華隊取得珍貴獎牌的奮戰模樣令全台灣人感動，但不少網友最想知道的莫過還是「楊勇緯怎麼輸的」，連專業體育主播徐展元也在臉書PO文坦言，他也看不懂楊勇緯怎麼輸的。

楊勇緯為中華隊摘下東京奧運首面獎牌，讓全台灣人都感動，主播徐展元也在臉書興奮PO文，「楊勇緯(23歲)，拿下東京奧運柔道60公斤級銀牌。這也是台灣柔道史上第一面的奧運獎牌！楊勇緯艱苦辛勞的訓練，有了回報！」但他也坦言看不太懂楊勇緯怎麼輸給高藤直壽。

徐展元一席話也引發大批網友熱議，紛紛留言附和「從頭到尾一直在進攻，看不懂輸在哪」、「真的看不懂柔道⋯」、「不懂，還把規則跟影片看了好幾次，為何給指導？」更意外釣出美女主播劉益如的專業回答，表示「金牌防守太好，讓楊勇緯無法『有效』積極攻擊，雖然有點可惜，但真的很厲害了」。

隨後劉益如也在臉書進一步說明楊勇緯為何惜敗高騰直壽，「冠軍賽雙方攻勢都沒有很多，因為雙方都不願意讓對手抓到另一隻手，想對這樣單邊（單手）攻擊，很容易無效攻擊，甚至被反摔，更何況雙方都把對方可以攻擊的角度封鎖，導致於雙方比較多時間是在搶手。所以演變成都無法有效攻擊之下，被裁判判定指導（黃牌），累積三個指導是直接結束比賽」，清楚解釋楊勇緯就是這樣輸掉金牌戰的。