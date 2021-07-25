一位滷味攤女店員穿著上下都快要失守，網笑稱「等再久都沒關係」。(摘自外送員的奇聞怪事)

美食外送改變民眾用餐習慣，一位網友網路上外送員社團分享一張滷味攤照片，女店員正專心切菜，身後客人也井然有序地排隊等待餐點，氣氛一片和諧。照片曝光後，網友秒懂原因正出在上下衣快要失守的女店員身上，笑稱「等再久都沒關係」。

近日有位網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上表示，「外送突然心平氣和，算餐期水深火熱，大家也都很有耐心等待」。眾人也從附圖中找到答案，照片中的女店員穿著淺色長袖「深V」上衣，配上超短牛仔褲，專注切著滷味小菜，而身後的客人則是不疾不徐、井然有序地站成一排，同樣專注地細心等待。

照片曝光後，不少外送員、網友紛紛表示，「我也想心平氣和」、「等再久都沒關係」、「大家都願意慢慢等，多等會兒」、「我終於知道為什麼有時候台灣人最愛排隊了」、「Ok的，妳慢慢來，小心別切到手」。網友更笑稱，「這幾位客人的表情都很『紳士』啊」、「清一色都是男生在買」、「真是風度翩翩」、「突然間紳士了起來」。

不過，眼尖網友指出，「這個上過國光幫幫忙了，蠻久了」。原來這位穿著火辣的女店員是知名網紅「小桃子」，在社群媒體IG上有35.5萬名追蹤者，平時擔任直播主、車模的她，現在也是JKF旗下一名女郎。這張照片則是拍攝於2018年，小桃子到台中一間滷味攤擔任日店長，因爆乳露屁股蛋賣滷味一砲而紅，得到「滷味妹」的稱號，近日她本人也在IG上重溫當時場景。