中度颱風「烟花」外圍環流為台灣帶來豐沛雨量，石門水庫更因此達到滿水位洩洪，但翡翠水庫蓄水量卻反而掉到70.7%，引發網友好奇，翡管局則解釋是因應颱風放水。隨著翡翠水庫最新數字曝光，也打消了民眾疑慮。

截至24日22點，翡翠水庫蓄水量回升至84%，石門水庫也因洩洪降至96%。(圖／台灣水庫即時水情)

根據水利署數據，截至24日晚間10點，翡翠水庫蓄水量已來到84%、28212萬噸，相較昨天上升了14%，進帳約4500萬噸，讓北部居民鬆一口氣。

由於北台灣雨勢大，翡翠水庫水量卻持續下降，23日當天甚至僅剩70.7%，引起不少民眾疑惑詢問原因。對此翡管局解釋，為了因應颱風帶來的豪雨，翡翠水庫從22日下午3點開始調節水位，以每秒310立方公尺速度放流。

烟花在台灣東方海面上滯留了近2天，為北台灣帶來豪大雨，石門水庫一舉從80%上升到滿水位而洩洪，遲遲在45%徘徊的台中德基水庫，也藉由這波雨勢，上升至49.2%，即將突破50大關。