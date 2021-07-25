受到全台三級警戒的影響，苗栗市咖啡藝文基地經營者黃心恬，與當地圖書館合作辦理的親子閱讀活動被迫中斷，停課讓親子互動減少了，黃心恬改發起線上親子共舞課程，還吸引來自雙北、台中、台東..等家庭共同參與，讓超過40組家庭在疫情緊繃的時刻，仍獲得身心的照顧與成長。像黃心恬這樣在疫情中仍堅持用創意持續的社區互助活動，都可以在由信義房屋、信義公益基金會共同主辦「全台一家-100個疫情下互助共生做法」網站裡看到作法，只要有類似的創意想法，均可投稿，讓大家共同學習，徵件活動即將在7月31日截止，入選即發一萬元獎勵金，每週還會選出每週之星再加碼發出一萬元獎勵。

除了黃心恬之外，另一位居住在新竹的徐陶真，深刻體悟疫情對於小農帶來的衝擊，也看見竹科園區雙薪家庭的媽媽們採購食材的困擾，於是她串連青年與農友發起新竹城與鄉的團結經濟行動，讓偏鄉小農與商家從產地直送食材與產品到餐桌，讓市區的竹科家庭可以在家取得安全的食材，也解決偏鄉小農在疫情期間農產品滯銷等問題。

這些疫情期間社區互助共生的做法，都是「全台一家-100個疫情下互助共生做法」徵件入選的案例，也同步公告在平台官網及粉絲專頁上，作為未來遇到類似重大災害的應變借鏡，讓社區及早備災減災。「全台一家-100個疫情下互助共生做法」徵件活動推動兩周以來迴響熱烈，目前投稿已逾220件、入選超過百件並持續募集中，包括對高齡長輩的照顧、孩子線上學習、支持在地小農或店家、以及關懷弱勢族群等。此項活動歡迎個人或團體投稿分享疫情下互助共生的暖心行動，提供他人觸類旁通，啟動良善的循環。

信義房屋與新港文教基金會創會董事長陳錦煌攜手醫界、社造界於六月底發表成立「社區共生行動互助網」，主要是有感於新冠肺炎疫情對於台灣社會帶來的紛擾，希望透過平台的力量，匯聚在社區裡每一個人的微小能量，展現同村共生共養的互助精神。信義房屋和信義公益基金會也拋磚引玉推出平台上的第一個活動-「全台一家-100個疫情下互助共生做法」，主要是藉由百件互助的做法讓社區間互助學習以穩定人心。

信義房屋表示，會舉辦此次徵件活動，是當時在五月中旬全台疫情嚴竣時期，有些地方因為日常的社區照顧工作被迫暫停而驚慌失措，看見如地表最強里長方荷生等社區或個人，可以快速的串聯各地的資源，啟動對於弱勢族群的照顧，希望透過此次的活動，集結全台各地的做法，作為社區緊急應變的參考之外，還能持續發揮影響力，穩定人心，把愛與希望分享給全台人民。