不滿各種防疫限制措施以及政府為提升疫苗接種率而制裁未施打者，超過10萬人今天在澳洲、法國、義大利和希臘境內上街抗議，與警方爆發衝突。

法新社報導，澳洲最大城市雪梨有數十名抗議者，因參與未獲批准示威遊行被捕，警察首長指責違規者是「蠢蛋」。

主辦單位宣稱今天的示威抗議是「自由」集會，參與者高舉標語牌和橫幅，上頭寫著「喚醒澳洲」（Wake up Australia）和「抽乾沼澤」（Drain the Swamp）等。

在法國方面，警方動用催淚彈和水柱驅散抗議群眾，估計全國各地總共有16萬人走上街頭，抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）推出健康通行證計畫，那會嚴格限制未接種疫苗者不得進入餐廳和公共場所。

法國境內抗議民眾高呼「自由，自由」口號，高舉譴責「馬克宏是暴君」、「反對可恥通行證」等標語牌。

在希臘首都雅典，約5000人上街抗議，高舉的標語牌寫著「別動我們的小孩」。

義大利抗議民眾齊聚羅馬，反對餐廳內用和進入娛樂場所必須時有「綠色通行證」。

繼當局昨天暗示防疫限制措施可能會繼續實施到10 月後，稍早前在雪梨市內，違抗歷時一個月宅在家禁令的抗議民眾，丟擲盆栽和水瓶等攻擊警方。

新南威爾斯州（New South Wales）州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，她極度厭惡示威抗議者，他們的「自私行徑已危害到我們所有人的安全」。

警方表示，他們對將近100人開罰並逮捕57人。此外，警方表示，墨爾本有6人被捕。1100725