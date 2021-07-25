中華隊東奧首日（24日）靠著楊勇緯在柔道搶下1銀，24日結束時排名世界第12，然而堂堂美國隊卻缺席獎牌榜，跟一大群國家一起墊底，這是美國隊自1972年慕尼黑奧運以來首次在第一天賽事全軍覆沒！上屆摘下首面金牌的女子10公尺空氣步槍被中國大陸楊倩奪回，被看好「坐二望一」的美國女將Mary Tucker只打到第6名。

美國女將Jourdan Delacruz在女子49公斤舉重排名7，中華隊女將方莞靈初次參賽在該量級拿下第4名的佳績。另一方面，被美國視為首日重點的擊劍隊止步16強，有名的神箭手Brady Ellison爆冷在射箭混雙首輪出局，最後寄望的男子自由車也落空。

1932年奧運以來，美國隊在1960、1964、1968、1972連續4屆沒在第一天拿牌，其餘每屆都不曾失手，2020東京奧運因此將在美國體育史添上一筆不光彩的紀錄。相較之下，勁敵中國大陸、ROC都在首日開胡，大陸在步槍射擊摘下東奧第一金，此外還有女子擊劍、手槍拿下3金1銅，ROC則是摘下東奧第一面出爐的銀牌。

過去幾屆奧運都是以女子10公尺空氣步槍開場，中國大陸重點培育人才，加上他們拿手的舉重，確保首日不會空手回家。中華隊也是在首日就有4項被認為有機會奪牌的賽事，最後在男子60公斤柔道開出紅盤。