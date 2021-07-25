一個台灣兩樣情！氣象專家吳德榮表示，今起到下周二（8／3）西南季風逐漸向北到台灣附近，是長達6千公里以上的行星尺度大氣環流，迎風面中南部有強對流發展的潛勢，累積大量降雨，有致災的可能，背風面北部、東半部則是晴朗酷熱，最高溫可達38度以上。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，最新歐洲模式模擬，今天起「季風低壓」環流將緩慢北移，原本位置比較偏南的「西南季風」逐漸向北調整至台灣附近。西南季風為行星尺度的大氣環流，從南半球跨赤道、經印度洋、孟加拉灣、中南半島、南海、台灣至中太平洋，長達6千公里以上，高溫、高濕很不穩定，模式模擬持續至下周二(8月3日)型態仍未改變。台灣的天氣將是「迎風背風兩樣情」，迎風面中南部逐日皆有強對流發展的潛勢，並將累積大量的降雨，應慎防其致災的可能，絕不可小覷，背風面北部、東半部則常是晴朗酷熱、需要防曬、防中暑的天氣。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬，8月3日12時850百帕風場圖顯示，「西南季風」仍持續影響台灣。(圖截自「三立準氣象· 老大洩天機」)

吳德榮說，今天苗栗以南有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢，背風面北部、東半部則是高溫、酷熱，最高溫可達38度以上，要注意防曬、防中暑，北部氣溫25至38度，中部24至34度，南部24至34度，東部24至38度。

吳德榮說，明天(26日)起天氣型態雖然類似，但西南季風逐日向北調整，不穩定大氣的影響範圍逐日擴大；範圍較小時，常有南部略往中部擴展；範圍大時則除了中南部，更擴及更多區域，雨勢的大小也視大氣不穩定度而略有變化，北部、東半部則需注意連日高溫、酷熱。

至於颱風部分，吳德榮表示，今日2時中央氣象局「路徑潛勢預測」圖顯示，中颱「烟花」在浙江海面，向西北轉偏西，今晚從杭州灣南方進入大陸，登陸後將迅速減弱並在華南打轉；另一個輕颱「尼伯特」向北北西轉西北，快速撲向日本，周二(27日)影響本州北部。雖說影響「東奧」的機率不能排除，但其實強度不強，不侵襲的機率也存在，應該再觀察。