一名生性害羞內向的OL，2020年2月某天深夜下班在南崁台茂旁準備騎車回家時，遇到一名宋姓男子搭訕聊天，OL當下認為在公開場合沒有戒心，宋男卻當場伸出狼爪，當場脫下她褲襪進行指侵，OL受到驚嚇後不敢報警，宋男見她沒有後續動作，而且都沒穿內褲，竟經常前往停車場等她下班，事後連續3次以相同手法對她襲胸並指侵，女方隱忍一年多後才報警，宋男一審遭判5年8月，經上訴後，高等法院人為他惡性重大駁回上訴。

根據判決書記載，OL在109年2月某日，下班後要到台茂公園旁牽機車準備回家遇到宋男，對方說想聊天交個朋友，OL認為聊天不會怎麼樣，就到停車場旁的花圃坐著聊天，然後宋男就開始動手摸她胸部，再摸我的下體，OL曾試著推開被告，也有說「不要這樣摸我」，但被告還是一直摸，因她當天是穿長版上衣加絲襪但沒有穿內褲，宋男就脫我的絲襪，把手伸進去指欽。

第二次大概是在109 年5 月間晚上，OL因為身體不舒服，先在花圃休息一下，宋男出現，就把她壓著，然後就用手摸胸部，OL當場跟被告說「我不想被他摸」，被告說「你不給我摸那你想給誰摸」後仍不停手，接著繼續指侵。

第三次是109 年的7、8 月間晚上，OL下班後要走去南崁派出所旁邊停放 機車的地方，OL想快點走，但宋男跟上來，她立刻坐上機車要離開，宋男卻

壓著我機車的龍頭，就開始伸手摸胸，並坐上後座位置繼續襲胸，OL一直反抗推開，當時他看到附近有警察才離開。

第四次則是在109 年9 月5 日OL下班後，正準備要騎車回家，宋男就突然從後方出現，壓著我機車不讓我離開，接著就開始摸我，我當天沒有穿內褲及褲襪，在激烈反抗下，宋男只有摸到外陰部。

宋男出庭時則辯稱，我都是不定時前往台茂公園一帶，等女方出現就上前和她聊天，因為第一次摸她後，發現就算欺負她，她也不會怎麼樣，所以後來就會刻意去該地點等她，而且還狡辯說，「我的手指插入，有啦」、「她昨天沒有穿內褲啦」、「摸一下會怎樣」。

一審法官審酌被告僅為逞一己性慾，罔顧女方之意願及感受，且於首次對女方為性侵害 犯行後，查覺女方不懂如何維護自己權益，竟食髓知味，刻意於女方停放機車處等待進而多次侵害，對女方身心造成相當之傷害，且被告犯後仍否認大部分犯行，且避重就輕，又表示不願與被告和解，依強制性交、強制猥褻等罪遭判刑5年8個月，經上訴後，高等法院審衡酌宋男犯已嚴重破壞社會秩序，並對社會治安之潛在危害性甚大，駁回上訴。