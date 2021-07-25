戴資穎在東奧女子羽球單打首戰輕騎過關，前愛爾達總監蔣任在臉書稱讚她說，戴資穎雖然殺得快卻沒有傷對手自尊，因為她賽前得知對手似乎有傷，所以沒有拿出全部的武器來羞辱對手。蔣任說：「今天小戴在球場上的表現已超出了球員的風範，更像是個人了。」

該場比賽只耗時25分鐘就分出勝負，戴資穎21-7、21-13擊敗瑞士選手Sabrina Jaquet，她賽後表示就是想盡快解決，因為其他人有許多場雙打都打到3局才分勝負。至於沒有拿出全部的吊球和刁鑽攻擊，戴資穎說過這一場主要是適應球場，而且第2局失誤比較多，期盼下一場要進步。

在運動場上保留實力可能是非常不智的，也很不禮貌，幾乎等於瞧不起對手，反而會傷害對手自尊。然而運動場上也有溫情、人情，例如桌球的不成文規矩，就是不會讓對手0分回家，最後一刻禮貌性地讓給對手1分。以美國棒球來說，球隊大幅領先的打者也不會在0好3壞時出棒。

瑞士選手敢站上賽場就表示處於合理的競技狀態，但蔣任認為小戴自我設限是為了「不要大勝對手、不要傷害對手自尊」，讓對手有尊嚴地離場，這與輕敵大意、保留體力、觀察敵情不可相提並論，而是令人感動。