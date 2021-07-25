和歐陽娜娜同為星二代的大陸男星陳飛宇，因為美國籍的身分，一直受到外界議論，不過24日他透過工作室發表重大消息，「已正式成為中國公民」。

陳飛宇爸爸是著名導演陳凱歌，媽媽是知名演員陳紅，因客串爸爸電影《趙氏孤兒》，進而踏入演藝圈，後來也出演《將夜》、《我和我的祖國》等戲劇電影，曾和歐陽娜娜拍攝《秘果》時爆出緋聞，多次被拍到同進同出、配戴同款飾品等，雖然雙方未承認戀情，但也常被配對成情侶。

陳飛宇工作室發聲明，表示他已成「中國公民」。(圖／翻攝自微博)

陳飛宇工作室希望大家把焦點放在災情和奧運賽事表現。(圖／翻攝自微博)

不過陳飛宇出道以來，常被批評靠爸，加上2019年被錄取北京電影學院時，外籍身分「美國」曝光，遭質疑有「雙重國籍」，近日有網友發現，他的百度百科資料上，國籍已從美國修改為中國，對此工作室也發聲明，「陳飛宇已於2021年7月正式成為中國公民」。

由於政府不承認雙重國籍，工作室也駁斥雙重國籍傳聞，並表示陳飛宇滿18歲時，就已開始準備退出美國國籍，如今他已正式成為一名「中國公民」，未來也將繼續傳遞正能量，貢獻出自己的力量，並強調無意占用公共資源，希望大家將焦點放在災情和奧運賽事表現。