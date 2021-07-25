恭喜勇緯獲得2020東京奧運銀牌、真豪獲得第7名，我真為你們感到驕傲，5年多前因為你們選擇相信，我能帶領你們走上柔道國際舞台，進入臺灣體大，我曾承諾帶你們國際參賽，到國外移地訓練，變強在國際柔道舞台發光發熱，我都做到了，而你們也一一拿出好成績回應我，我真的很感動。

當初為了實現我對你們的承諾，我到處尋找募款資源，感謝願意提供贊助的朋友及柔道前輩，一路上始終相信我能夠做得到。

感謝臺灣體育運動大學給我機會，在9年前讓我從警職轉任教職，教授柔道。

感謝體育署長官的栽培，3年前默默無名的我們，勇敢的提出計畫希望能給勇緯量身打造專案計畫，你們願意相信我。

因為有你們的支持相信，有了今天站上這奧運舞台，讓我們有機會發光發熱，盡情展現自己。

勇緯、真豪當你們從比賽場地要走下台階的時刻，我都眼眶泛紅，看到你們展現自己的生命力，不禁感動落淚，你們給我的回應是如此強烈，只有擁抱才能述說我是多麽高興激動，能陪著你們走到這裡，跟你們一起共享榮耀。