戴爾美語開發VR虛擬實境場景各物件觸及皆有字彙、發音、例句。（台中市政府提供）

將物聯網(IoT)結合高端科技相輔相成，提供語言學習更有效率的方式，成功登上創櫃板行列。台中市政府輔導具有潛力企業進軍資本市場，成功協助戴爾美語教育科技事業(股)公司，正式登上創櫃板；經發局指出，由市府擔任產業創新發展領航角色，完善企業籌資管道，展現語言學習產業多元發展的可能。

經發局指出，市府以「產業轉型」規劃各項輔導工具，「創櫃板登錄輔導」與證券櫃檯買賣中心合作，遴選在地優質企業，協助事業後期發展、營運模式與品牌經營；透過專家顧問實地訪視，輔導企業登錄於創櫃板進行募資，中小企業得以較低門檻進入資本市場籌資，並藉此擴大營運規模、創造市場價值。

經發局說，市府迄今累積輔導46家業者取得創新創意推薦，導入櫃買中心公設輔導機制，戴爾美語為第12家成功登板企業，多年來致力於實用生活英語、專業英語證照及海外留學英語教學，佈局多項創新學習產品，與國內頂尖大學產學合作開發的VR及AR實境教學，提升學習興趣與學習效率，並與海外機構合作導入結合語音辨識技術的AI人工智能自動批改測驗平台，靈活串接線上與線下資源，達成O2O雙向教學。

經發局表示，戴爾美語成立於民國102年，原為專業英文證照及留學考試輔考機構，美國教育測驗服務社(ETS)及英國文化協會(B.C.)官方授權的托福測驗、GRE測驗、雅思測驗的正式考場；透過「台中市青創夢想家計畫」輔導創新轉型，學習市場趨勢走向，成功登上創櫃板行列。

經發局強調，創櫃板為市府多項輔導資源之一，為落實市長盧秀燕「青秀台中」政策，經發局設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，提供地方型SBIR研發補助、青創貸款及媒合活動等，給予青年創業最直接的資源管道。