【愛傳媒特約記者賴御文報導】台灣過去有恐龍嗎？這是許多人都曾經感到好奇的問題。化石是證明恐龍等古生物存在的最好證據，可惜的是，台灣從有考古研究至今，一直沒找到恐龍化石，直到2021年終於有了突破，儘管這個突破可能跟很多人的預期不太一樣。

很多人都知道，恐龍可以分成陸地的跟天上的，學術名詞是「非鳥類恐龍」與「鳥類恐龍」。一般民眾只知道非鳥類恐龍如暴龍等，早已滅絕，嚴格來說，大約是在6000萬年前完全滅絕，這時間為中生代、新生代的交界。但是不少人卻不知道，在新生代之後，鳥類恐龍的演化一直持續至今。

當代的西方科學家認為鳥類的祖先就是恐龍。依此而論，台灣有超過 600 種鳥類，可以想像台灣先前應該有非鳥類的恐龍。

回顧來看，台灣從日治時期開始尋找恐龍化石，最知名的是台北帝國大學的地質學教授早坂一郎，他在台灣找到很多古生物化石，但是從當時到現在，始終沒有在台灣找到恐龍化石，也沒有找到鳥類的古生物化石。

不過台灣大學生命科學系助理教授在2021年發表國際論文，證實化石捐贈者侯立仁20多年前在台南找到的一小塊化石，是更新世的鳥類跗跖骨（小腿骨）化石，估計原本生存在40萬到80萬年前。這塊跗跖骨化石長約2公分、寬約1公分（照片為期刊截圖）。

鳥類果真是從鳥類恐龍演變而來嗎？在多大程度上，鳥類的古生物化石可以看成鳥類恐龍化石？從鳥類恐龍變成鳥類，其間到底怎麼劃分，那是科學家的課題。事實上，怎麼定義恐龍，科學界一直有辯論，也常推翻先前的定義。

可以確定的是，根據地層研究，台灣應該不會有暴龍這類生活在地上的非鳥類恐龍，也不會有他們的化石。這是因為台灣島浮出海面的時間，根據推估大約是在650萬年前，但是科學家認為非鳥類恐龍早在6000萬年前就完全滅絕，所以非鳥類恐龍的化石不可能在台灣出土，除非是鄰近大陸地區的恐龍化石被沖刷而漂流到台灣。