【愛傳媒陳朝平專欄】兩則新聞放在一塊兒說說。

7月14日，聯合報報導，地政學者張金鶚與政大地政系助理教授江穎慧等人，運用591租屋網資料，分析房屋分割及住宅品質差異對房租的影響。結果發現，雅房、分租套房等分割房間的每坪租金，比整層住家高出6.5%，形成全球罕見「住宅品質愈低、租金單價愈高」的怪象。

7月22日凌晨，新北市板橋區南雅西路一棟五層樓老舊公寓，隔成6間房間出租的3樓，發生大火，釀三死一命危悲劇。這起火災，似乎應驗了張金鶚等人的研究發現。

其實，張金鶚的研究發現，不能算是發現。大凡在大專院校附近賃屋居住過的人都知道，學校附近許多房東能夠坐享包租公、包租婆的優游歲月，正是因為他們很早就懂得將公寓空間化整為零，多隔房間，多收租金。

「住宅品質愈低、租金單價愈高」的現象，無知老嫗、年輕遊子，何人不知？哪裡罕見？哪裡需要研究？應該說，咱們許多學者與實際社會的距離，還真不能以道理計呢！

張金鶚等人的發現，再次證明俗諺：「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做」。分割公寓，分租套房，若不能獲利，怎麼會有這麼多「房東」縱身跳入租屋市場？網頁和分類廣告為何又有這許多套房雅房的訊息？

分割公寓原有隔間，改成小間套房出租，最大的問題還在於大廈公寓和周遭鄰居的公共安全。

套房改隔間，都需要打掉隔間牆，變更浴廁及廚房位置，變更電壓電線、排水和汙水管道等，但絕大多數的變更都沒有依法申請，甚至沒有找合格建築師和施工單位為之。

十之八九的分租雅房套房，都是違建，極容易發生跳電、電路超載等問題，引發火災；也常見排水及汙水管道賭塞，導致住戶糾紛。前述新北板橋公寓的火災，即為一例。

違法改隔間、非法分租，長期來一直是台灣都市地區、隨處可見、睜一眼又閉一眼的毒瘤。此事關係居住正義，關係租屋權益，必須正視，也必須及早處理。

然而，戶外的違建都取締不完了，如何能取締室內的違建呢？其實，不難。跳脫官僚本位的窠臼，用經濟學比較利益和誘因的腦袋來思考，或許就找到解方了！

此外，防疫期間，室內限五人，社交距離保持1.5公尺的規範沿用來規範房東房客，或許也有意料不到的效果呢！

作者為資深媒體人

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