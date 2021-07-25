【愛傳媒黃珊珊專欄】早上我到環南市場，從第一攤到最後一攤的老闆都跟我說「怎麼辦？都沒客人！」

萬華需要你

因為環南市場41例確診在前陣子有不少新聞報導，很多人還以為環南市場是疫區，也有客人打電話問可以進去了嗎？攤商叫苦連天，看到熟悉的老闆、老闆娘滿臉苦笑，我也很心疼！以前我十二點到的時候，他們都還很忙，今天十點鐘就有一大半攤位收攤了，不是因為疫情，是因為沒有客人上門。

下周我請市場處協助電商平台和環南市場進行合作機制，把新鮮食材透過電商平台的網路訂貨直送到家，市府也提供相關費用的補助，這一波受傷最重的就是他們，但是趁這一波快速進入數位轉型，也可能是面對疫情最大的轉機！

其實環南市場所有的攤商都已經回到環南市場工作了，確診者與居家隔離者也都已經解除隔離，他們現在都是健康與安全的，市場運作也恢復了正常，每個攤商與工作人員百分之百都已經打完疫苗，7月27日起台北市也會解除身分證字號分流的限制，戴口罩勤洗手，環南市場現在是全台灣最安全的市場。

之後我到東三水街市場，疫情期間他們受創嚴重，因為新聞報導「三水街阿公店」，其實那是西三水街，跟東三水街市場有一段距離，但是因為都叫三水街，兩個多月幾乎沒有外來客人，但是東三水街市場是台北市第一名的攤販集中場，店家跟商品也很有特色，他們正忙著要在每個店家的鐵門上彩繪，以後攤商做完生意，拉下鐵門，晚上也有一個很棒的夜間市集可以聽音樂喝咖啡，這也是疫情過後的轉型契機，看到攤商老闆們的努力，很令人感動！

我去市場都問「我們還可以為你們做些甚麼」，萬華三個月來幾乎窒息的市容，每個萬華人心中不但恐懼還要忍受別人的歧視，他們正靠著自己的力量努力再站起來，市政府當然要全力幫忙，我們一起努力找回萬華的信心與榮景！

環南市場很安全，東三水街市場超有感！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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