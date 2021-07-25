一名高材姣好的OL，去年底在新北市一家大飯店用餐獨自準備進入宴會廳時，一名在隔壁包廂參加聚會的莊姓男子見到OL驚為天人，竟直接從後方抱住OL連續不斷的襲胸，甚至以下體頂撞女方臀部，接著一路押往角落，OL嚇得大聲驚叫，這時有客人發現後立刻前往制止，莊男才趕緊鬆手離去，女方立刻向警方報案，新北地院認莊男觸犯強制、性騷擾等罪判拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

根據判決書記載，莊姓男子於民國109 年12月4 日21時12分許，在新北市某四星級大飯店參加商務聚餐。因見到OL隻身行經該宴會廳外長廊，認有機可乘，竟尾隨在後，趁OL不及抗拒之際，從她身後以自己雙手環抱，又以雙手揉捏胸部及以下體碰觸臀部，並將A 女強制抱往上開宴會廳長廊角落。

經OL當場出聲呼救，莊男仍不予理會繼續犯行，直到見有其他參與餐會人員經過上前察看，才罷手後離去，但女方立刻要求飯店人員報警，警方事後將莊男帶回並送辦。

新北地院審理後認為，審酌莊男不思尊重女性，竟環抱手段妨害女方自由離去，並以雙手碰觸女方女胸部及以下體碰觸臀部，對A 女為性騷擾，欠缺尊重女性身體自主權之觀念，侵害A女方之自主尊嚴，造成A 女身心受創，認定觸犯強制、性騷擾等罪判拘役55日，得易科罰金5萬5000元。