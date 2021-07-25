位於台北市信義區松勇路上「陶朱隱園」豪宅，因特殊的建築外型，吸引不少路過民眾目光。近日一名外送員表示，接獲一張「陶朱隱園」的訂單，令他開心直呼「送到台灣最貴的社區」，貼文引發，引發大批網友猜疑可能光是小費就能賺6000元，另外也有外送員分享訂單明細，竟是261元手搖飲。

原PO日前於臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》分享「陶朱隱園」社區建築外觀照片指出，聽說這一戶要價18億元，他開心地直呼「今天送餐到台灣最貴的社區」。貼文曝光後，引來網友好奇反問「想知道有沒有小費」、「可以騎車搭電梯送餐嗎？」、「是不是會說幫我送上樓，車子直接騎到B2坐車梯上來？」、「有小費嗎？都大富了應該給很多？」、「光小費就賺個6000吧！」

留言中一名外送員分享過去訂單明細，竟然是261元的手搖飲。（圖／翻攝自UberEats/FoodPanda外送員討論區）

留言中也有許多外送員分享經歷，一名男子PO出外送訂單明細截圖，只見訂餐人於平台上點了50嵐手搖飲261元，備註也僅標示「送到『陶朱隱園』社區大門口有警衛，到了請打電話」外，並無購買其他餐點。

不過也有人猜疑是社區管理員或裝潢師傅叫餐，對此原PO也解答說，當天的確不是住戶叫餐，而是保全人員。