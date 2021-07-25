眼看東京奧運即將在月底登場，各國的年輕運動員都集結到日本打展身手，而不少網友也發現有幾位參賽者的亮麗外表，令人留下深刻印象，本篇將為各位整理這回東京奧運「最性感運動員」有哪些，身為運動粉絲的你可千萬要注意了！
德國田徑美少女Alica Schmidt
今年才 22 歲的德國 Alica Schmidt 即將參戰東京奧運田徑項目，從小就參加各式田徑比賽的她，立下不少優秀紀錄因而也被稱為天才運動員，18 歲時還入選德國國家代表隊還拿下 U20 歐洲田徑錦標賽 4x400 接力銀牌，除了亮眼成績被大眾矚目，Alica Schmidt 性感的外貌也讓她一夕之間人氣爆棚，被美國體育網站《Busted Coverage》譽為「全球上最性感的運動員」！
真人芭比娃娃 Camila Giorgi
在網球場上充滿爆發力，手臂不斷爆青筋的義大利女子網球選手卡米拉吉奧爾吉（Camila Giorgi），超反差美豔外型也被粉絲注意，今年 29 歲的網球甜心 Camila Giorgi 拿過 2 座國際女子網球協會冠軍頭銜，最高單打排名第 23 名，換上性感私服被粉絲直呼是真人芭比，姣好身材配上充滿魅惑的眼神，和球場上殺氣淩人的模樣截然不同！
烏克蘭仙氣正妹 Yaroslava Mahuchikh
年僅 19歲的烏克蘭跳高選手 Yaroslava Mahuchikh 首度挑戰奧運，也被視為奪冠熱門人選，私下的 Yaroslava 經常在社群網站上曬出好身材與美照，尤其是換上比基尼，秀出她那逆天長腿，吸引不少粉絲追蹤按讚，也期待她在今年跳高項目的比賽。
(本文由 JKF 提供)
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