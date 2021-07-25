消防局派遣特搜隊運用專業器材涉水救援，費九牛二虎之力，方將陳姓男子搶救上岸，及時提供保暖棉被及飲用水。（民眾提供）

六都台中市竟有野人現蹤？中市四分局春社派出所巡佐賈寅星、警員李振榮，日前接獲民眾報案稱南屯區建功路270巷旁，有1名一絲不掛男子躺臥於大排水溪中；因地處偏遠、人跡罕至，員警沿周邊堤防、灌溉溝渠仔細搜尋，見不遠處男子全身赤裸蜷縮於大排溪中，但任憑員警如何呼叫，男子卻無動於衷。

警方指出，該處地勢落差約3層樓高，四周雜草叢生，因擔心男子生命有危險，立即通報消防局派遣特搜隊運用專業器材涉水救援，費了九牛二虎之力，終於合力將男子搶救上岸，及時提供保暖棉被及飲用水，結束這場驚魂記。

經警調查，該名陳姓男子是轄內街友，平時居無定所，亦無親人可依，係社會局列冊關懷對象，近期因罹患失智症，偶有脫序行為演出；員警詢問陳男為何沒穿衣物仰躺在大排？

陳男表示，自己想抓魚來吃，擔心弄濕衣褲索性脫個精光，卻因久未進食，體力耗盡，無法自行上岸，幸遇熱心民眾報案，加上警消的合力救援，始保住一命。

春社所長曾一峯表示，員警接獲民眾通報身分不明、疑似遊民者須協助時，會先確認其需求，如有緊急醫療需求由衛生局及消防局協助，並由社會局及警察局協助確認身分，無法確認身分者，報失蹤人口協尋「警政署E化報案平台」，身分調查、按捺指紋及製作筆錄。