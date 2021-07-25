37歲男星陳漢典從節目《康熙來了》、《綜藝大熱門》打開知名度，幽默搞笑的主持風格替內容增色不少，受到大批觀眾喜愛。除了演藝事業，他也經營YouTube頻道，在10萬訂閱的Q&A影片中驚吐只要達成一個目標就可以退出演藝圈。

陳漢典眼見YouTube頻道破10萬訂閱大關，昨（24日）特地找來女星Lulu（黃路梓茵）拍Q&A影片，被問到喜歡的女生類型，表示不要太辣、看到不討厭就好，比起外型他更注重心靈契合；至於做過最有成就感的節目，陳漢典秒答《康熙來了》，Lulu搞笑地作勢要call吳宗憲打小報告「他不把你當一回事」陳漢典趕緊解釋《康熙來了》是讓很多人注意到自己的節目，「從沒有人認識我到能夠喊得出我的名字，我也很投入很自在，雖然《全民大悶鍋》是我第一個節目，但那時候大家還是記得我角色的名字張國志。」Lulu很能明白陳漢典的意思，好比自己從《大學生了沒》發跡，但真正讓外界認定是主持人的節目確實為《綜藝大熱門》。

被問到最想合作的藝人，陳漢典不假思索地回「周星馳」，回憶只有在《康熙來了》看過周星馳本人一次，那次自己嚇到站在旁邊不敢吭聲；他表示自己有很多表演方式都是受到星爺的啟發，「我如果可以拍到他的電影，我真的就可以退出演藝圈了，因為我目標達成了，此生無憾！」