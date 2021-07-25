蘇貞昌：防疫降級不是取消警戒 不能鬆懈 09:352021/07/25 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，週二（7／27）起，三級警戒降到二級，請大家依舊把口罩戴好、落實實聯制，疫情指揮中心與各部會也已公布各行各業的防疫措施，防疫降級不是取消警戒，千萬不能鬆懈。 蘇貞昌指出，政府特地在降級前公布指引，就是希望店家、業者能夠有時間做好準備、消費者也知道怎麼配合，全體國人才能落實防疫規定。 蘇貞昌說，要麻煩各位店老闆、老闆娘，請務必配合防疫規定，也只有把防疫做好、阻斷傳播鏈，台灣才能早日回到正常生活，讓大家能好好做生意。 米恩奇穿比基尼吳宗憲讚歎蜜桃臀 降級前夕 朝天宮排隊小吃湧人潮 #新冠肺炎 #台灣 #蘇貞昌 #防疫降級 #鬆懈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 故宮南院推清宮展 迎接親子出遊潮 04:102021/07/25 地方新聞 又轉彎了 政院改口不發現金 04:102021/07/25 焦點要聞 溪頭27日開放 每日上限3500人 04:102021/07/25 地方新聞 太魯閣生態保護區 暫不開放 04:102021/07/25 焦點要聞 蔡裕明快評》兩岸災難合作 10:392021/07/25 快評 政府同步推振興方案 才能救市 04:102021/07/25 財經要聞 當心報復性感染 04:102021/07/25 時論廣場 電影院重啟營業 新北祭3大防疫原則 04:102021/07/25 娛樂新聞 高溫全副武裝 防疫人員中暑頻傳 04:102021/07/25 焦點要聞 降級首周 北部防高溫 中南部防大雨 04:102021/07/25 焦點要聞 竹縣預約取消疫苗 無預警再分配惹議 04:102021/07/25 地方新聞 政治熱門新聞 50歲俠女議員唐慧琳罹癌 今晨5時許辭世 - 政治 7月國政民調搶先曝光 吳子嘉看到蔡英文年輕人滿意度竟喊太離譜 - 政治 2024總統大選 綠媒老董：民進黨這兩人恐參戰 情況會很難看 - 政治 唐慧琳罹「癌王」今晨辭世 臉書最後PO文提醒這件事 - 政治 讓世界看到台灣柔道 楊勇緯2017男兒淚沒白流 高金素梅曝內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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