行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，週二（7／27）起，三級警戒降到二級，請大家依舊把口罩戴好、落實實聯制，疫情指揮中心與各部會也已公布各行各業的防疫措施，防疫降級不是取消警戒，千萬不能鬆懈。

蘇貞昌指出，政府特地在降級前公布指引，就是希望店家、業者能夠有時間做好準備、消費者也知道怎麼配合，全體國人才能落實防疫規定。

蘇貞昌說，要麻煩各位店老闆、老闆娘，請務必配合防疫規定，也只有把防疫做好、阻斷傳播鏈，台灣才能早日回到正常生活，讓大家能好好做生意。