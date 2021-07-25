泰國政府考慮限制泰製AZ疫苗出口。

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）委託泰國代工生產AZ疫苗的產能一直受到質疑，阿斯特捷利康泰國子公司昨（24）日證實，正在全球20個以上的供應鏈蒐羅額外疫苗供應給東南亞。

綜合路透社等外媒報導，阿斯特捷利康泰國區總裁提格（James Teague）昨日發布「致泰國民眾的公開信」，證實正在阿斯特捷利康全球生產據點的20個以上的供應鏈蒐羅疫苗，以供應給東南亞國家，當中也包括泰國。他解釋，全球疫苗供應緊縮、原物料短缺，因此難以確定供應，但強調希望在未來幾個月進口更多疫苗。

提格在信件裡開宗明義表示，泰國新冠疫情升溫，這封信的目的是要說明阿斯特捷利康如何在這緊要關頭幫助泰國。

阿斯特捷利康委託泰國代工生產AZ疫苗的產能一直受到質疑，路透社上周披露阿斯特捷利康致泰國政府的信件指出，阿斯特捷利康坦承每個月只能生產500至600萬劑疫苗，與泰國官方先前表示的每個月1000萬劑疫苗相牴觸。

提格在公開信中表示，疫苗是生物製品，內含物包含活性成份，永遠無法保證每一批次的劑量，特別是剛起步運轉的新供應鏈。

他強調，即便在這種狀況下，公司預估若不受到干擾，初期幾個月泰國能夠生產500至600萬劑疫苗，到7月底前，將能夠供應1130萬劑疫苗，他說這是先前承諾泰國供應6100萬劑疫苗的其中一部份，至今阿斯特捷利康已經交付900萬劑疫苗，本周將再供應230萬劑。

泰國公共衛生部疾病控制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）18日表示，泰國要求阿斯特捷利康每個月交付約1000萬劑苗。

路透社上周披露的阿斯特捷利康致函泰國政府的信件指出，阿斯特捷利康除承諾提供泰國6100萬劑疫苗，還承諾交付亞洲其他國家1.14億劑疫苗，包括供應印尼5000萬劑、越南3000萬劑、菲律賓1650萬劑、台灣1000萬劑，以及馬來西亞640萬劑疫苗。

阿斯特捷利康在泰國委託暹羅生物科技（Siam Bioscience）代工製造，暹羅生物科技為泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）所有，先前並沒有製造疫苗的經驗。

目前泰國6600萬人中，只有5.56%人口完整接種疫苗，18.62%至少接種過1劑疫苗。