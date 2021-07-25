因新冠肺炎攪局，讓2020東京奧運多等了一年，在疫情仍嚴峻的現在背負萬難展開，而各項賽事才剛開始，台灣健兒們已傳回捷報，柔道選手楊勇緯一舉挺進決賽，雖敗給日本好手高藤直壽，但奪銀牌創下台灣柔道史最佳紀錄，而更讓人驚訝的，是楊勇緯因帥氣外型迷倒一大票日本網友，「台湾の選手」衝上日本推特趨勢關鍵字，更在他奪牌不到8小時內，日網已幫他做好「八卦維基百科」。

楊勇緯雙重為國爭光，如今成了日本網友之間的超熱議話題，他的IG也在賽後直接從3萬追蹤數，飆到現在的14萬，照片底下留言也變成中、日文夾雜，日本網友直言他們的高藤直壽已經很優質，但23歲的楊勇緯擁有偶像般的外型，說他有些像岡田將生、町田啓太等超級男神的感覺，既帥氣又清爽，外型很有型卻又很可愛，實在有夠犯規。

楊勇緯讓關注東奧賽事的日本觀眾們大暈船，驚動習慣做藝人情報、感情生活、收入等的日本網站，出手幫身為運動選手的他做專題報導，知名日本網站《AMEDIA》刊登楊勇緯的整理調查，表示眾人最關心他的5大問題，分別是「結婚了沒」、「有小孩嗎」、「有女友嗎」、「理想型是哪種」等，當然他的基本資料如身高、體重、年齡、人生經歷、社群帳號等，也都被整理出來。

楊勇緯「八卦維基百科」曝光後，他的IG成了眾人的關注焦點，眾人透過他的日常po文，發現他不時會曬出跟小朋友的合照，一查之下，發現他的稱呼是「舅舅」，說明了他跟小女孩的關係，讓日本網友們鬆了一口氣，笑稱「應該是外甥女，大家可以放心囉」，至於感情狀態，則還沒有新消息曝光。