「26年全新未住的房子是什麼概念？」一名網友逛中古屋網站時發現有間26年中古屋，屋況全新，買了26年都沒人住過，生活機能好，三房附車位出售658萬元，讓他驚呼台灣人真的有錢到買了房就忘？引起大家討論，猜測可能是繼承遺產或是買給小孩住，但也有人表示，26年都沒住人電線水管早就老化，裝潢還是要全拆掉重弄。

一名網友在PTT發文指出，逛中古屋網站發現一件怪事，竟然有人買房子後放了26年一直保持全新的狀況，沒住過人也不出租，讓原PO好奇，難道是有錢到路過銷售處順手買了房然後忘記，一轉眼就26年過了，驚呼台灣真的有人有錢到這種地步嗎？

從中古屋網站上能看到，房子共有三房附車位，出售658萬元，地點位於學區又鄰近醫院，生活機能好，有三面採光，屋況良好從未住過。

這間26年的全新中古屋，不僅位於學區、醫院附近，生活機能佳採光也很好。(翻攝自PTT)

而網友們看到後，紛紛猜測可能是遺產、投資用、買給小孩住都有可能，「投資用，我媽就有六年未住的公寓」、「不缺錢，然後怕自己的房子被租客破壞就一直放著」、「有可能啊，通常是繼承了才發現有這筆」、「我家外面農舍放7年了都沒人住，2千萬開價放著不痛不癢」、「可能原本是小孩還小就買，結果長大就出國唸書工作就先放著」、「買來當定存啊」、「養房啊，跟建商養地一樣，成本應該低到爆炸」。

還有人表示，「哇賽那個廚具，感覺好像時光膠囊」、「26年沒人入住應該東西都壞了吧」、「這棟買來裝潢還是要全拆掉重搞」、「電線水管都老化，得重拉了」、「買了也是全部重搞，沒住過沒比較值錢啦」、「超強的新古屋，但還是要重新裝潢這廚具也太老」。