「烟花」颱風遠離台灣，估計今天下午登陸大陸浙江的舟山群島，將對浙江沿海、長江口及上海有嚴重影響，對此，氣象達人彭啟明認為對台灣而言是「虛驚一場」，應對「烟花」懷著3個感恩。

彭啟明今（25）日稍早於個人臉書粉專《氣象達人彭啟明》指出，「烟花」颱風昨（24）日白天順利遠離台灣，海上颱風警報也於11時30分左右解除，對台灣而言可說是虛驚一場，不過仍為中北部山區帶來豐沛的降雨量，3至4天累積最多的地方達700毫米以上，翡翠水庫及石門水庫更進行調節性放水，算是一個帶來降雨，但沒有造成明顯災害的颱風。

彭啟明說，「烟花」將在今日下午登陸浙江的舟山群島，除了對浙江沿海將有嚴重衝擊外，預估對長江口及上海附近衝擊會很大。話鋒一轉，彭啟明表示，台灣對「烟花」要很感恩，原因在於烟花沒有直撲台灣、旺盛的西南季風軸線也不是正對台灣；另外，幾個水庫的水位也大幅提升。

最後，彭啟明也提醒，隨著烟花颱風北上趨向大陸長江口，台灣附近的風向昨晚開始逐漸轉為西南風，且帶來海面上的水氣，迎風面的中南部地區從昨天深夜到今日清晨陸續開始有降雨的狀況發生，以台南、高雄一帶的累積降雨較明顯，累積雨量最多的地方已經有40-50毫米，預估今明兩日隨著西南風水氣持續移入，中南部地區將是容易出現短暫陣雨的天氣型態，提醒外出要多加留意。