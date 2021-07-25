東京奧運射箭女子團體賽25日登場，中華隊雷千瑩、譚雅婷、林佳恩在16強賽碰上德國隊，最終以2比6吞敗，無緣晉級，不過接下來3女將還有個人賽。

中華射箭女團上屆里約奧運由雷千瑩、譚雅婷攜手林詩嘉奪銅，這次女子射箭個人排名賽23日展開，中華隊林佳恩651分表現最佳、排名第21，雷千瑩與譚雅婷狀況稍差，分別是640分名列30、646分排名第27，3女將聯手射出1937分，團體排名第7。

雷千瑩、譚雅婷、林佳恩繼2012年倫敦奧運後再戰奧運，中華女團首戰碰上德國隊，第一局由譚雅婷打頭陣，再依序是雷千瑩、林佳恩，首局以54比55讓出。第2局德國隊發生失誤，出現1支6分和5分箭，也讓中華隊握有大好機會，以54比47扳回一城。

第3局德國隊回穩，以52比49再度要回領先，第4局中華隊最後1箭發生失誤，出現6分箭，最終以50比55吞敗，止步16強。