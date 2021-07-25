延期一年的東京奧運終於開賽，來自世界各國的頂尖好手齊聚運動賽事最高殿堂，除了比賽刺激外，當中不乏帥哥美女的運動員，其中，來自台灣「證件妹」的射擊手吳佳穎，以及義大利網球芭比Camila Giorgi與烏克蘭柔道選手比洛季德（Daria Bilodid）等，各個都是高顏值正妹。

台灣射擊女將吳佳穎

28歲台灣射擊女將吳佳穎，年僅18歲時、就在2011年深圳世大運因為一張甜美證件照，讓吳佳穎爆紅，還獲得最美「證件妹」的封號。而今年是吳佳穎第二次參加奧運，主要射擊項目10公尺空氣手槍以及兼項25公尺.22火藥手槍。

義大利「網球芭比」Camila Giorgi

義大利網球好手Camila Giorgi球技精湛，強硬的球風與她俏麗外型有極大差異，她的WTA生涯最高單打排名為23。Camila Giorgi以一頭金髮以及天使顏值、性感身材，而擁有「真人芭比」、「網球芭比」、「網球小鋼炮」的美名，Camila Giorgi私下穿搭相當性感火辣，不吝嗇展現好身材的她，一雙長腿和凹凸有致的好身材更是讓外界看傻。

烏克蘭名模級柔道選手比洛季德（Daria Bilodid）

來自烏克蘭的柔道選手比洛季德（Daria Bilodid），年僅20歲的她，就有出色的成績，Daria Bilodid來自柔道世家，父親也是一名柔道選手，從小耳濡目染的她，骨子裡藏不服輸奮鬥精神，同時，Daria Bilodid還擁有名模等級的身材比例，172公分的她擁有小巧臉蛋、精緻五官和九頭身的好身材。