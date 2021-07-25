外表稚嫩的惠涓，讓客人上門總是找不到老闆娘，誤以為店內3人都是助手，她總是全神貫注地觀察毛孩每一吋皮膚毛髮，任何小細節都不肯放過。（蔡旻妤攝）

熱愛毛孩的惠涓本身在店內飼養愛犬數量高達5隻，嚇壞不少客人。（蔡旻妤攝）

從事寵物美容12年的惠涓，是台東小有名氣的A級寵物美容師，開業以來不藏私的她，看著2名學徒點滴成長成為助理，是她最感動的事；她說，「寵物美容不是一項職業，而是代表著我」，呼籲徒有興趣的新人「沒事不要踏入這行」，她說，因為技術不是最難的部分，而是有沒有能力對於交付到手中的生命負起責任。

及肩短髮、總是笑臉迎人的惠涓，每當客人一上門總是找不到老闆娘，誤以為店內3人都是助手，殊不知外表稚嫩的她獨自撐起1間店已有5年。畢業於華岡藝校戲劇科，她從事節目製作、服務業、櫃姐後，自認口才不佳的她，有感服務業人才取代性高，學習一技之長才能終身受用。因媽媽的啟發，她在寵物美容量販用品店工作期間，因緣際會下，拜師「林敬為」門下成為寵物美容學徒。

轉行後的惠涓逐年考取C、B、A級寵物美容師證照和國家丙級寵物美容技術士，跟隨恩師學習鑽研寵物皮毛護理並獲得3張證書，也於2016年在台東開業；她日前受到世界展望會、泰源國中邀約擔任分享講師，與高中青少年進行座談及實作課程，更大方帶上自己的愛犬讓無經驗的學生實作，她也替《毛小孩的療癒之旅》一書執筆撰寫推薦序。

臉書除了貼出客人愛犬的照片，惠涓也苦口婆心貼文告知飼主如何照顧家中寵物，她強調每隻來到店內的毛小孩都視如己出，其中最令她無法接受的，是毛孩受到飼主不正確的餵養及照顧，導致毛孩指甲倒鉤、嚴重毛髮打結、爬滿壁蝨和跳蚤，讓她看了既生氣又難過，反倒遇上寵物不配合，控狗對專業的她而言都只是小問題。

此外，不少客人也驚訝店犬竟高達5隻，於是問「妳一整天都在處理毛孩，怎麼還想養狗？」，一般認為透過飼養，才能真正了解寵物的生活及行為模式、了解飼主心態，但對她來說，外人不能明白一個生命的存在，能帶來多少豐富與美好。