34歲女星「熊熊」卓毓彤臉蛋姣好、上圍豐滿，每次PO身材照總能瞬間吸引眾人目光。昨（24日）凌晨她在限時動態分享一張火辣運動照，深不見底的傲人身材實在太養眼。

熊熊在IG限時動態上傳一張清涼照，透露自己一邊敷面膜一邊做健腹運動，好奇問大家「有人也喜歡半夜運動嗎？」畫面中，她身穿淡紫色細肩帶內衣趴跪在健身器材上，身體微微向前傾，本來就很低胸的領口完全遮不住胸前風光，差點掉出兩顆G級巨球，超深邃的事業線一覽無遺，加上由上往下拍的邪惡視角，性感的畫面讓網友看得血脈賁張。

隨著疫情的趨緩，指揮中心宣布全國疫情警戒從7月27日後降為第二級，疫苗覆蓋率也漸漸提升，熊熊23日開心的表示：「休息好一陣子的我們，也開始陸續回到工作崗位，雖然還暫時無法脫離口罩，但有進步就是好事」直呼：「這禮拜每天都有工作…幸福」同時秀出三張漂亮的自拍照，只見她畫著甜美妝容，身穿深V藍白條紋背心，裡面搭著一件白色抹胸，讓超長事業線和白嫩長輩見客，許多網友驚艷連連，紛紛留言讚嘆：「好美～想要熊熊分享這件內衣」、「熊熊好辣」、「女神」、「最喜歡看這種了」、「好正 好深」。