由葡萄牙主辦2021年第32屆國際生物奧林匹亞競賽，受疫情影響改為線上國際賽，今天傳來捷報，在76個國家、304名參賽學生中，代表我國參賽的4名學生，全數榮獲金牌，國際排名與中國大陸並列第1名。

我國代表隊由中山大學陳錦翠等20位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營及決選營4階段，從5187名學生當中選出4名代表我國參加比賽。7月18日至22日進行競賽活動，大會於當地時間23日下午公布成績並舉行線上閉幕典禮。

今年大會頒發金牌30面、銀牌54面、銅牌82面及榮譽獎28面，我國代表隊4位金牌獲獎者分別為師大附中學生林宗毅、建國中學學生林威辰及嘉義高中學生杞亮昀、吳家愷，表現優異！

我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲67金、22銀、3銅，本屆競賽是繼2008年、2010年、2011年、2014年、2016年、2017年及2018年後，第8度參賽學生全數獲得金牌。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金。

嘉義高中老師林秀珠說，杞亮昀是個十分認真積極的學生，從高二起通過生物科免修，就自行規劃時間到實驗室練習，遇到生物知識或學校設備不足的問題時，也主動尋求嘉義大學教授的協助，自行搭計程車到大學端實驗室學習技巧，與教授討論生物資訊、演化學等問題。

建中學生林威辰表示，對於學習從不設限，從東方的山海經至西方的希臘神話，從推理的福爾摩斯到達爾文的物種起源，他都喜歡閱讀。他認為，這個世界裡不是只有死讀書，而是利用生活中的點點滴滴，去觀察、去聯想、去推論、去假設。

吳家愷說，國中開學時拿到我的第一本生物課本後，便一頭栽進生物的世界裡。當年他曾經多次在午休時間，趁著老師不注意偷偷地在桌子底下閱讀放在腳上的生物課本，從數微米的細胞到上千公里的生態系，隨著生物課本徜徉於生物的大千世界，並為在每個轉角偶遇的美深深感動。

林宗毅表示，他喜歡破壞規矩，小學開始就顯現出過人的天分於搗亂上課秩序並持續至今。高中後喜歡透過各種手段謀求公假，只為離開班上到生物實驗室，防止被打擾及打擾他人上課。他喜歡東南亞雨林原生植物，並在房間設立微小的人工光源溫室，偶爾不想念書時，便跟著植物冬眠或夏眠，認為睡眠