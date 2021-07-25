女大生在Dcard發文，指馬來西亞籍朋友遭一名員警搭訕，去看租屋過程，狂聊前世今生，還要朋友當他乾女兒。（截自Dcard）

有網友在《Dcard》發文，指馬籍女大生遭一名員警搭訕，稱「前世虧欠他，今生要向他租房還債」、還要女大生當他乾女兒，會特別照顧她。據了解，該名員警是綽號「周天師」的台南市警交通大隊巡佐周妙祥，過去曾傳僅穿紅內褲的健身照給女高中生，如今再傳爭議，台南市警局將他記過2次，調職到玉井分局；交通大隊表示，周打算申請退休。

一名台南大學女網友在《Dcard》發表「租屋請小心！」一文，指朋友是馬來西亞學生，去郵局辦事遇到1位自稱是員警的男子搭訕，自稱有房子出租給軍公教人員，恰好馬國女大生有租屋需求，於是原PO陪她一起看屋。

看完2間房後周姓員警說話越來越奇怪，說相遇都是有緣、一切都是前世今生的因果，指原PO和馬國女大生是前世對他有所虧欠，所以才會遇到他，今生要向他租房還債，並要馬國女大生當他的乾女兒，一定要特別照顧她。

原PO指出，雖然看房過程中，周姓員警除了一直碰觸馬國女大生的肩膀以外，沒有什麼騷擾的行為，但他一直傳教，還說之後還可以開車載我們出去玩之類的，讓人感覺很怪，之後發現他曾騷擾女學生鬧上新聞，回想還是覺得很可怕、毛骨悚然，提醒大家看房租屋還是要小心再小心。

據了解，該名員警正是因滿口神佛，被同事取了「周天師」綽號的台南市警交通大隊巡佐周妙祥，2014年曾遭女高中生指控，在餐廳搭訕她、要收她當乾女兒，還用手機秀出只穿紅色小內褲的健美照，讓女高中覺得被騷擾，事後女高中生才知道，原來周員2013年就曾騷擾過女學生，同樣也是用Line傳送半裸健美照。。

據自由時報報導，台南市警局表示，考量周員言行失當，雖當事人不提性騷擾告訴，但針對員警有違反紀律者，警察局向採從嚴、從重懲處，因此對周員記過二次並調整至玉井分局服務，並列為教育輔導汰除對象。而交通大隊則表示，周打算申請退休。