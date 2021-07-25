東京奧運開幕，中國「跳水皇后」郭晶晶日前隨香港代表團前往日本，擔任跳水項目評審。北京、倫敦奧運跳水冠軍陳若琳在社交平台上曬出和郭晶晶以及饒瑯的合照，三位前中國國家隊跳水運動員罕見同框，迅速引起網友熱議。

陳若琳24日在微博上曬出和郭晶晶以及饒瑯的合照，陸媒貓眼娛樂稱，「39歲的郭晶晶狀態不輸小11歲陳若琳，郭晶晶皮膚白皙緊致，生過三個孩子後氣色依然好，絲毫沒有疲態和老態」。

報導又稱，「45歲的饒瑯同樣保養有佳，雖然臉小到被口罩遮住一大半，顏值不輸女明星」。至於年紀最小的陳若琳則像大學生，一頭黑長直髮氣質甜美，看不出來年紀都快要奔三。

郭晶晶是知名跳水運動員，拿到過女子單人3米板以及雙人3米板項目的多塊金牌，世界冠軍、奧運冠軍全部收入囊中，獲得了跳水女皇的美譽。

陳若琳則是分別在2008年北京奧運會和2016年倫敦奧運會上拿到過10米跳台單人及雙人項目的金牌，在各大賽事上打遍天下無敵手，成功實現大滿貫，金牌總數目超越伏明霞。

饒瑯是郭晶晶和伏明霞的隊友，拿到過世界亞軍的榮譽，但因為傷痛早早退役，之後開始當跳水隊教練以及裁判，在之前的倫敦奧運會上便擔任過裁判。

三人此次都是作為評委裁判參加東京奧運會。