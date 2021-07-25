永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

新北市議員唐慧琳傳出今晨5時因癌症辭世，唐慧琳2020年11月抱病出席「秋鬥」，現身高呼「反萊豬」讓支持者印象深刻。藍天行動聯盟主席武之璋表示，唐慧琳今病情惡化，今天早上五點多辭世，得年五十歲。

武之璋表示，唐慧琳出身軍人世家，祖父、外祖父都是抗日名將，父親也是軍人。唐慧琳在美取得電腦碩士學位，回台後在一家電腦公司上班。後因前總統陳水扁貪污，唐慧琳忿而參加紅衫軍，在街頭，在宣傳車上演講，後來被國民黨延攬到國民黨智庫工作，撤底轉換跑道。2018年代表國民黨參選新北巿議員，高票當選。

武之璋指出，前年十二月醫生告知唐慧琳罹患胰臟癌，存活機率不大，而醫療費用龎大，唐慧琳無力負擔，事為韓國瑜夫人李佳芬知悉，願意代籌醫療費用。

武之璋表示，唐慧琳堅強地與病魔纏鬥，病情也數度頗有起色，治療期間力疾從公，只要精神允許盡量參與議會公務。但是後來病情惡化，今天早上五點多辭世，得年五十歲。

武之璋說，唐慧琳痛恨民進黨賣國行為，多年來永遠站在第一線與民進黨鬥爭。唐慧琳口才犀利，學養深厚，邏輯思維週延。是民進黨最懼怕的戰將；也是藍營群眾心目中永遠的俠女。