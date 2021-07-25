永遠的女俠！唐慧琳今晨胰臟癌過世 享年50歲

新北市議員唐慧琳25日驚傳病逝，他去年初拖著病體主持完國政配板橋選前之夜後，到醫院檢查發現罹患癌王「胰臟癌」，這一年多來低調抗癌同時，持續為地方爭取建設，去年底她更拖著病體上街頭反萊豬，如今癌逝消息傳出，許多議會友人與網友都相當不捨。

唐慧琳歷經新黨、親民黨，而後任職國家政策研究基金會助理研究員，因為常上政論節目談兩岸關係，批判中央政府犀利，而有俠女封號。

唐當選市議員後，在議會問政認真，也因為口才好，在上屆總統立委大選，更是許多人爭相邀約的助選助講人。

去年初總統大選選前之夜，唐慧琳受命擔任板橋區的選前之夜主持人，當時她就對台下民眾說，她身體雖然不舒服，但就算醫生反對，她還是要站出來全力以赴。

不料選舉結束後，她到醫院檢查，卻診斷出罹患癌王「胰臟癌」，一年多來潛心休養，不過服務處服務從未間斷，仍持續運作。

去年11月，民進黨政府開放萊豬進口，唐慧琳也是拖著病體上街頭，她在臉書說，「其實慧琳早就很想出來了，雖然病症非常痛苦，每天都在跟病魔搏鬥。但是今天台灣的情況已經到了是可忍也，孰不可忍的地步！」

唐慧琳在臉書表示，民進黨連人民唯一發聲的管道都要剝奪，「因為他們急著為每個人吃美豬，怎麼心腸那麼惡毒，難道你們都沒有子孫嗎」？

今日癌逝消息一出，議會同仁都相當不捨，也有不少網友湧上臉書哀悼，願她「離苦得樂」。