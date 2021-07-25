永遠的俠女！唐慧琳今凌晨胰臟癌過世 享年50歲

國民黨新北市議員唐慧琳今（25日）因病情惡化，早上5點多辭世，得年50歲，許多支持唐慧琳的網友得知消息後都感到難過，紛紛留言悼念，「可惜了一個優秀的議員」、「俠女議員一路好走」。

唐慧琳今晨5時因癌症辭世，藍天行動聯盟主席武之璋表示，唐慧琳堅強地與病魔纏鬥，病情也數度頗有起色，治療期間力疾從公，只要精神允許盡量參與議會公務，但是後來病情惡化，今天早上5點多辭世，得年50歲。

武之璋表示，唐慧琳出身軍人世家，祖父、外祖父都是抗日名將，父親也是軍人。唐慧琳在美取得電腦碩士學位，回台後在一家電腦公司上班，後因前總統陳水扁貪污，唐慧琳忿而參加紅衫軍，在街頭，在宣傳車上演講，後來被國民黨延攬到國民黨智庫工作，撤底轉換跑道。2018年代表國民黨參選新北巿議員，高票當選。

得知唐慧琳病逝的消息，粉專「韓黑父母不崩潰」今在臉書發文哀悼，「俠女唐慧琳今晨五點辭世！慧琳姊一路好走，不會忘記我們要一起守護中華民國的心願」，文末表示，「沒有病痛了，一路好走」。

大批網友也在其PO文底下悼念，「可惜了一個優秀的議員」、「俠女議員一路好走」、「永遠的女戰將，一路好走，也請家屬節哀」、「慧琳姐，一路走好，浩氣長存」、「你是我們心中永遠的女戰士，一路好走」、「一路好走，謝謝您曾經為大家做過的一切」。