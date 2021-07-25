前交通部長林佳龍去年任內，拿紓困振興預算編列1.5億，推出Umaji應用程式服務，結果至今未見APP上線，臉書粉專也悄悄下架。民眾黨立委高虹安今日透過媒體群組回應，現在交通部又拿9千萬做VR影片，也是沒什麼人看，人民的納稅錢好像投進水中，一去不復返。

高虹安表示，能夠理解林佳龍想推出數位觀光，但觀光旅遊的本質是要促進當地的消費、人氣，進而賦予在地發展的新活水，而非只是讓大家「秀才不出門，能知天下事」。花大筆預算運用科技，但若對實體觀光少有助益，等同本末倒置。

高虹安指出，交通部拿紓困振興特別預算中的9千萬，命名為「智慧觀光虛實整合體驗先導計劃」，想做旅遊景點的VR影片，但在疫情期間推動這個計劃，實在讓人困惑。而且為什麼是拿救急的紓困振興預算來用？

高虹安說，交通部觀光局過去歷年都會拍攝影片宣傳，有些作品也不錯，而此計畫的VR影片觀看數只有幾百到幾千，而且主題跟內容又重疊，不理解急迫性跟合理性在哪裡。